Zonnebloem met tientallen bloemen: “We zijn er heel erg trots op”

Clara Notebaert (83) en Henri Decaesteker (87) uit de Middelstraat in Noordschote hebben een wel heel bijzondere zonnebloem in hun moestuin staan. De plant telt maar liefst 36 bloemen en is ruim drie meter hoog.

De zonnebloem begon in april spontaan te groeien in de moestuin van Clara en Henri. “Nochtans hebben we daar geen zonnebloemzaadjes geplant”, doet Clara haar verhaal. “We gaven ook nooit water of meststoffen. De wortels moeten dus behoorlijk diep zitten. Ondertussen is de plant ongeveer 3,2 meter hoog en er staan maar liefst 36 bloemen aan de dikke stengel. Er moeten nog verschillende knoppen openspringen. Als alles goed gaat, zullen er in totaal zo’n vijftig bloemen aan komen.”

Prachtexemplaar

Clara en Henri plaatsten een metalen staaf langs de dikke stengel, zodat de bloem niet omvalt of omwaait. Ondanks het feit dat de zonnebloem op een nogal ongelukkige plaats in de moestuin staat, laten ze die onaangeroerd. “Zo’n prachtexemplaar kunnen we toch moeilijk wegdoen”, zegt Clara. “De zonnebloem is nu trouwens op zijn mooist.” Nochtans waren Clara en zonnebloemen niet altijd een succesverhaal. “Naar aanleiding van de Dag van de Buur op 20 mei in Noordschote en Reninge kregen alle aanwezigen een potje met zonnebloemzaadjes mee naar huis”, zegt Clara. “Maar die van mij kwamen niet uit. Bij anderen kiemden de zaadjes wel. Maar de zonnebloem in onze moestuin maakt alles goed.” De reuzezonnebloem is ook heel gegeerd bij insecten. Tientallen bijen, hommels en vlinders vliegen en zoemen om de plant heen op zoek naar een portie nectar. “Henri en ik zijn heel trots op onze zonnebloem”, besluit Clara. “We genieten er elke dag van.”