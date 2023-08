“Zonder haar mama zou zeehondenpup niet overleven”: vrijwilligers vinden zeehond van paar weken oud op strand De Panne

Na een oproep van de redders snelden vrijwilligers van het NorthSealTeam naar het strand van De Panne. Daar lag een zeehond van amper een paar weken oud moederziel alleen. Schepen van Dierenwelzijn Wim Janssens (ACT!E) hoopt dat het dier snel opnieuw op krachten komt in SEA Life Blankenberge.

Carine Van Goethem is één van de vrijwilligsters van het NorthSealTeam die ter plaatse ging na de oproep van de redder. “Op het strand van De Panne rusten wel vaker zeehonden uit, maar dat zijn dan volwassen dieren van ongeveer 200 kilo zwaar. Dit keer ging het om een klein dier van een paar weken oud. Van de moeder was geen spoor en zonder haar zou de zeehond niet overleven. Daarom verwittigden we de mensen van SEA Life Blankenberge die meteen ter plaatse zijn gekomen om de zeehond de eerste zorgen te geven en haar te controleren op ziektes. In het Blankenbergse centrum kan ze nu opnieuw op krachten komen.”

Ook schepen Janssens kwam ter plaatse. “We zijn onze vrijwilligsters van het NorthSealTeam dankbaar dat ze meteen een perimeter hebben afgebakend zodat bezoekers en honden niet te dicht bij het zeehondje kwamen. Nu duimen we dat het meisje snel opnieuw vrijgelaten kan worden. Ze heeft nog geen naam, alle suggesties zijn welkom (knipoogt).” (GUS)