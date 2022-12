Zoektocht naar zeehond met visnet rond de hals in De Panne: “Levensbedreigend voor het dier”

Vrijwilligers van het NorthSealTeam zijn in De Panne op zoek naar een zeehond met een groen visnet rond de hals. Schepen Wim Janssens roept op om onmiddellijk de brandweer te bellen als je het dier ziet.

De zeehond werd zaterdagnamiddag gespot op het strand van De Panne. Het dier zat met de hals verstrengeld in een groen visnet.

Schepen Wim Janssens riep de brandweer op, maar het dier koos meteen het ruime sop. “Hij of zij is duidelijk nog in goede gezondheid, maar dit visnet is levensbedreigend voor het dier. Als je de zeehond ziet, bel dan alsjeblieft de brandweer op het nummer 112”, riep hij op op Facebook. Ondertussen gingen vrijwilligers van het NorthSealTeam op zoek naar het zeezoogdier.

Zondagnamiddag had de schepen nog geen nieuws na zijn oproep om het noodnummer te bellen als het dier wordt gespot. “Er kwam meteen veel reactie op mijn bericht, zoals altijd wanneer het over dierenwelzijn gaat. Ook de vrijwilligers van NorthSealTeam, die over de hele kustlijn actief zijn, weten dat natuurlijk”, zegt hij.

Doorgaans roepen zij op om deze dieren met rust te laten en op afstand te blijven wanneer zij zich op het strand begeven. Maar nu is er dus een soort van zoektocht aan de gang. “De vele strandwandelaars zijn ongetwijfeld benieuwd of de zeehond zich nog eens zal laten zien, maar daar beslist het dier natuurlijk zelf over. We leven in ieder geval op goeie hoop en het is leuk dat zovelen begaan en alert zijn. Als er nieuws is, zal ik dat zeker bekendmaken op mijn socialemediakanalen”, aldus Wim Janssens. (TV/WVH)