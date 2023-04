Zit er voldoende bodemleven in de tuingrond aan wzc Heilige Familie in Deerlijk? Frans (89) test het uit met een onderbroek

Aan het woonzorgcentrum werd vrijdagmiddag een onderbroek onder de aarde gestopt. Een initiatief van de Landelijke Gilden om op een eenvoudige manier te onderzoeken of er voldoende bodemleven in de tuiggrond steekt.

In de Deerlijkse ‘tettercamionette’ werden op de parking van het wzc Heilige Familie koffie en versnaperingen klaargezet. Iedereen die een onderbroek meebracht, werd getrakteerd en mocht de broek aan de waskoord ophangen. Een groep bewoners maakt mee publiciteit voor dit initiatief.

Frans Deviaene (89), tot 34 jaar geleden onderwijzer in Nieuwenhove-Waregem, nam welwillend de spade ter hand en als een volleerde tuinman begroef hij één kraakwitte onderbroek. Frans kreeg van een omstaander een paar laarzen om de klus te klaren. “Ik had in mijn woning een tuin en zou nu aardappelen geplant hebben. Het is wel lang geleden dat ik een spade in handen had, maar het gaat nog.”

Twee maanden

Binnen twee maanden wordt de onderbroek terug bovengronds gehaald. Hoe minder er overblijft… des te meer het bewijs dat er voldoende bodemleven in de grond (tuin) steekt. Het katoen wordt door de bodembewoners immer opgegeten.

De vele onderbroeken vormden aan het wzc mee het decor van het onderzoek en de actie.

Morgen zaterdag wordt de actie afgerond met een ingraafmoment op het groendomein in Ranst in de provincie Antwerpen. Een medewerker van de Landelijke Gilden vertelde in de rand dat tuinen mee zorgen voor klimaat en biodiversiteit. “Wij ondersteunen onder meer ook de volks- en schooltuinen. Op 24-25 juni stellen wij open tuinen voor.” (MVD)