Zes nieuwe zwanen in Brugse wateren

Aan het Wijngaardplein in Brugge, vlakbij het Begijnhof, werden door de stedelijke groendienst zes nieuwe zwanen uitgezet.

Met de komst van deze nieuwe zwanen zwemmen er nu in totaal 69 zwanen in Brugge. Dit aantal is vergelijkbaar met de populatie in 2006, toen er 72 zwanen in Brugge zwommen. In 2007 en 2008 waren er maar liefst 115 zwanen in Brugge. Volgens de groendienst is dat verre van ideaal omdat volwassen zwanenkoppels dan erg hard moeten zoeken om een geschikt broedplaatsje te vinden, wat tot onderlinge gevechten kan leiden. “We zorgen dus bewust voor minder zwanen, om tegemoet te komen aan het welzijn van de dieren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open VLD). “Het streefdoel is om naar een populatie van 80 of 85 zwanen te gaan, wat zeker haalbaar is.”

Vogelgriep

Reden dat er nu door de stad zelf bijkomende zwanen geplaatst worden, en dat het dus niet aan het natuurlijk broedproces wordt overgelaten, is dat de zwanen door vogelgriep enige tijd opgehokt zaten. Doordat ze later naar hun vertrouwde plek terug keerden, hebben ze geen nesten meer gemaakt en zo kan de populatie niet aangroeien met de geboorte van nieuwe zwaantjes.

“Het gaat om vijf jonge dieren en een volwassen vrouwtjeszwaan. Om de dieren aan hun nieuwe leefomgeving te laten wennen, zullen ze in de eerste week in een beperkte zone op het gras worden gehouden”, legt schepen Van Volcem uit. “Zo kunnen de nieuwkomers op een veilige manier kennismaken met de zwanen die er al langer aanwezig zijn. (PDV)