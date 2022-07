Zeldzame spitssnuitdolfijn aangespoeld op strand van De Haan

Deze ochtend spoelde er een zeldzame spitssnuitdolfijn aan op het strand tussen Wenduine en De Haan. Normaal komen de dieren niet voor in de Noordzee. Het KBIN, de brandweer, de strandreddingsdienst en het NorthSealTeam hebben de dolfijn terug in zee kunnen duwen. In 2020 nog spoelden er op korte tijd twee spitssnuitdolfijnen aan, die daarna overleden. Jan Haelters wetenschapper bij het KBIN, die er bij was deze ochtend, hoopt dat dit dier het wel overleeft.

Deze ochtend rond 8 uur is er een zeldzame spitssnuitdolfijn aangespoeld op het strand tussen Wenduine en De Haan. Die dieren leven normaal alleen in de Atlantische oceanen aan de rand van de diepzee, waar ze soms wel tot 1.000 kilometer diep zwemmen om voedsel, voornamelijk inktvis te vinden.

Close-up van de aangespoelde spitssnuitdolfijn. © Facebook Inge De Bruycker

Het Koninklijke Belgische Instituut voor Natuurwetenschappen, de brandweer, de strandreddingsdienst en het NorthSealTeam konden het dier terug in zee duwen. Wie het dier toch opnieuw aan onze kust zou aantreffen, belt best naar het noodnummer van het NorthSealTeam (0491 74 32 78). “Ga de dolfijn niet massaal omsingelen en in afwachting van onze komst houd het dier met enkele mensen (2 à 3) recht. Probeer het dier ook nat te houden, maar laat het spuitgat wel vrij”, klinkt het bij het NorthSealTeam.

De aangespoelde spitssnuitdolfijn deze ochtend. © Facebook Inge De Bruycker

Het is van 2020 geleden dat er nog een spitssnuitdolfijn aanspoelde aan onze kust. Op iets meer dan een half jaar tijd spoelden er twee spitssnuitdolfijnen aan, die helaas kort erna overleden.