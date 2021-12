Zeldzame meeuw lokt tientallen natuurfotografen naar Nieuwpoort

De Ross’ meeuw lokt tientallen natuurfotografen naar Nieuwpoort. Fotograaf Luc David had niet alleen aandacht voor het beestje dat normaal in Siberië leeft, maar ook voor de vele aandacht die het kreeg.

Natuurfotografen en vogelaars kiezen de afgelopen weken de weg naar Nieuwpoort om er één welbepaalde meeuw te fotograferen. Het betreft een soort die normaal gezien enkel te zien is in hoogarctische gebieden in Noordoost Siberië. Het dier werd enkele weken geleden voor het eerst in ons land gespot en door Marc Raes gefotografeerd op het Westerstaketsel van Nieuwpoort.

Zelfs buiten het normale verspreidingsgebied is de meeuw zeldzaam. Ze lijkt op een dwergmeeuw, maar is iets groter en heeft langere vleugel en een lange wigvormige staart. In Nederland werd de meeuw, sedert 1958, al 20 keer waargenomen maar voor België was de vondst van 1 december een primeur.

Uitstapje naar Frankrijk

De meeuw werd vernoemd naar James Clark Ross, een Brits marineofficier die tussen 1839 en 1843 de Antarctische expeditie van HMS Erebus en HMS Terror leidde.

Natuurgids en lid van Natuurpunt Luc David: “De meeuw maakte ondertussen een uitstap naar Noord-Frankrijk en was ook te zien in Koksijde, maar de jongste dagen is hij bijna dagelijks te zien in Nieuwpoort tussen de beide staketsels. De meeuw is niet mensenschuw, zolang iedereen rustig blijft.” Op een foto van Luc is te zien hoe de meeuw zelfs poseerde voor enkele tientallen fotografen op het staketsel.