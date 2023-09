Zeldzame bloemen en planten in de tuin van Noël Logghe: “Een tuin met exotische toets”

De tuin van Noël Logghe en Marleen Ramboer nodigt uit: gezellige hoekjes, waterpartijen, lekker geurende bloemen en struiken en gemakkelijk tuinmeubilair. Gezelligheid troef, dus. Wij mochten er een kijkje nemen.

Noël is 70 en gehuwd met Marleen Ramboer. Samen hebben ze twee dochters en een zoon die intussen voor vijf kleinkinderen zorgden. “Ik ben van opleiding bloemist-florist”, vertelt Noël. “En ik werkte ook tot aan mijn pensioenleeftijd in die sector. De liefde voor bloemen en planten zit er bij mij heel diep in, al van toen ik heel jong was. Het spreekt voor zich dat dat niet ophield bij mijn pensionering, ik ben nog altijd volop met bloemen, bomen, planten en struiken bezig.” De tuin is dan ook een verzameling van zeldzame planten, een plek waar je wel een paar dagen zou kunnen rondkijken.

Speciale bloemen

Even met Noël door zijn tuin wandelen en hij geeft je meteen de Latijnse benamingen van alles, samen met de ideale plaats waar ze geplant horen te worden en hoe je ze goed onderhoudt. Wie geen groene vingers heeft, zet hij vol enthousiasme op weg. “Ik heb heel wat speciale bloemen en planten, zoals een boom met kakivruchten, vele soorten mimosa die men hier niet vindt, een paulownia tomentosa, dat is een boom die bloeit in maart-april met paarse bloemen die wel lijken op druiventrossen. Verder heb ik ook nog een Valse Hibiscus, ook wel Australische Hibiscus genoemd, maar de eigenlijke naam is yogyne Delightfully. Deze heeft niets te maken met hibiscus en moet binnen overwinteren. Ik heb ook wel een boontje voor palmen en alle soorten salvia zijn in de tuin aanwezig.”

Unieke boom

Wanneer het over planten en zijn tuin gaat, is Noël een echte spraakwaterval. Hij mag dan ook terecht trots zijn op zijn tuin en laat anderen er graag van meegenieten. Het zijn vooral de unieke soorten die verwondering wekken. “Een heel unieke boom is de Rode Albrizia, Albizia julibrissin, een boom die uit het Zuiden komt en toch winterhard is. Deze boom bloeit op een vrij unieke manier met rode pluisachtige bladeren. Ook de Japanse Heiligenboom, de Ginkgo biloba is iets speciaal. De legende vertelt dat deze boom tot in 1912 niet mocht worden uitgevoerd. Wie zich daar toch aan waagde, kreeg onverbiddelijk de doodstraf. Er stond toen enkel zo’n boom in Rusland en één in ons eigen landje, namelijk in het Sterrrenbos in Rumbeke. Waarom daar de doodstraf op stond? In Japan wordt de boom als een god vereerd. De Japanse notenboom staat symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid en een lang leven. Maar niet enkel zeldzame en eerder unieke exemplaren vinden hun weg naar onze tuin ook de meer gewone planten zijn rijkelijke aanwezig”, lacht Noël. “Wij houden ook van waterpartijen in de tuin, gezelligheid staat hier voorop terwijl de kleinkinderen toch voldoende in de tuin kunnen spelen en maar wat graag meehelpen waar ze kunnen.”

Geen pesticiden

Noël neemt ook ieder jaar heel wat stekken van zijn bloemen en planten. “Vorige winter had ik maar liefst 540 potten met stekken waarvan er 120 tegen vorst beschermd moeten worden, daar genieten familie en vrienden dan ook weer van. Tijdens de zomer werk ik per dag ongeveer twee uur en een half in de tuin, in de winter af en toe een voormiddag.” Ook bloemstukken maken is een van zijn hobby’s. Zo verzorgde hij de bloemen in de kerk voor het huwelijk van de kinderen. De kerk zag eruit als een plaatje uit een sprookje. Maar ook in huis is het een ware bloemenweelde. “Marleen en ik zorgen samen voor het verwijderen van het onkruid. Eigenhandig zonder ook maar iets van pesticiden, want die komen er hier niet in. Het enige wat hier gespoten wordt, is water, als het nodig is. We houden ook van sfeerverlichting in de tuin. Zo hebben we 25 verlichtingspunten op zonne-energie.” Een ecologische tuin die exotisch oogt, een tuin waar het voor groot en klein genieten is, vaak tot in de kleine uurtjes, want gezelligheid kent geen tijd in deze tuin. (ACK)