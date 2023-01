Zeeparkduinen voer voor discussie op gemeenteraad in De Panne: “Amper 15 procent mag bebouwd worden, die heisa is zever in pakskes”

Hoe zit dat nu met de Zeeparkduinen, wou onafhankelijk oppositieraadslid Arne Debaeke weten op de voorbije gemeenteraad in De Panne. “Welk standpunt neemt het gemeentebestuur in?” Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) benadrukte dat de gemeente de site zelf niet zal kopen. Volgens hem ligt het initiatief bij de Vlaamse overheid of de projectontwikkelaars.

“Steunt het lokaal bestuur het idee van de projectontwikkelaar om de voormalige site van camping Zeepark te bebouwen of schaart het bestuur zich achter de natuurverenigingen die aan de alarmbel trekken en pleiten voor het behoud van een uniek stukje natuur?”, vroeg raadslid Arne Debaeke op de gemeenteraad. Hij verwees daarbij naar de verscheidene wetenschappelijke verslagen die hij had gelezen en die de meerwaarde accentueren van deze 10 hectare natuur tussen het Noordzeestrand en de beschermde Houtsaegerduinen.

Zone voor verblijfsrecreatie

“Ik ben de verhalen dat de gemeente of de Vlaamse overheid deze site maar had moeten kopen stilaan beu”, reageerde burgemeester Degrieck. “Mag ik je erop wijzen dat het vorige bestuur destijds voor de volledige site een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) opgemaakt heeft, waarin werd bepaald aan welke voorwaarden voldaan zou moeten worden bij een mogelijke verdere ontwikkeling. Dat heb jij toen als schepen mee goedgekeurd”, sneerde hij naar Debaeke. “De site werd toen ingekleurd als zone voor verblijfsrecreatie.”

Natuurreservaat?

“Voor alle duidelijkheid: de gemeente zal deze site niet kopen”, stelde Degrieck. “De Vlaamse overheid heeft de kans gekregen om de gronden aan te kopen en heeft het niet gedaan. Stel dat de Vlaamse overheid alsnog de site zou kopen, dan zullen ze er een draad rond zetten. Het zal dus geen stukje natuur voor de mensen zijn, maar mij niet gelaten als ze er een reservaat van willen maken. Het initiatief is nu aan de Vlaamse overheid of aan de projectontwikkelaars. Die laatste zijn nog in gesprek met de adviesverlenende instanties. Zolang ze niet tot een akkoord komen, is het afwachten.”

15 procent bebouwing

Nog was raadslid Arne Debaeke niet overtuigd door deze uitleg van de burgemeester. “Er biedt zich een opportuniteit aan, maar als ik het goed begrijp, dan kan de gemeente De Panne dit niet betalen. Maar eigenlijk wil ik weten of jullie kiezen voor bebouwen of natuur behouden? We moeten toch een signaal geven.”

Bram Degrieck zuchtte geërgerd: “Heb je de perimeters al eens goed bekeken? Die heisa rond bebouwen is zever in pakskes. Het GRUP bepaalt dat amper 15 procent bebouwd mag worden en er komt nog extra groen bij. Dat GRUP kan niemand zomaar naast zich neerleggen. De contouren van wat er op de site magen wat niet zijn vastgelegd en die zijn goed!”