Zeehondjes Brada en Pippa mogen terug naar huis

Na bijna vier maanden van intensieve verzorging kon Sea Life dinsdagmorgen opnieuw twee zeehondenpups vrijlaten.

Fel vermagerd

De eerste pup, door zijn adoptieouders tot ‘Brada’ gedoopt, werd op 19 juli met heel wat schaaf- en snijwonden op zijn beide flippers en buik aangetroffen op het strand van Knokke-Heist. Het diertje had ook koorts en woog maar 8,7 kg meer. Ondertussen zat Brada weer op zijn normale gewicht en waren alle wondjes genezen; hij was dus kortom klaar om de vrijheid op te zoeken.

De tweede pup, ‘Pippa’, spoelde twee weken later aan in De Panne met een bijtwonde aan haar voorste flipper en een gewicht van amper nog 8,9 kg. Ook zij had dus duidelijk nood aan verzorging. Vandaag stelt Pippa het uitstekend: het vrouwtje woog alweer 34,5 kg en dat was voldoende om terug de Noordzee in te trekken.

Effectieve aanpak

Beide pups waren ongeveer acht à tien weken oud op het moment van de redding. “Daarmee hebben we er dit jaar al tien geslaagde rehabilitaties op zitten en daar mogen we best trots op zijn. Onze aanpak en expertise bij het opvangen en verzorgen van zeehonden werpt duidelijk zijn vruchten af”, zegt marketingmanager Delphine Dobbels.

Momenteel verblijft er nog één andere zeehondenpup in het opvangcentrum. “Die hebben we begin september onder onze hoede genomen. Aangezien het dier nog niet het aanbevolen gewicht van 30 kg heeft bereikt, moet het dus eerst nog wat meer aandikken voor het opnieuw kan vrijgelaten worden”, geeft hoofdverzorger Jonathan Meul tot slot nog mee.