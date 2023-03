Zeehondje Billy uit Sea Life symbool voor veertiende Eneco Clean Beach Cup

De jaarlijkse Eneco Clean Beach Cup vraagt dit jaar extra aandacht voor de impact van afval in zee op de biodiversiteit. Het symbool van de veertiende editie van de opruimactie is daarom zeehondje Billy. Het dier spoelde verzwakt aan op onze kust en wordt opgevangen in Sea Life Blankenberge. Op 26 maart vindt de editie van dit jaar plaats.

Naar jaarlijkse gewoonte roepen Belgische en Nederlandse surfclubs vrijwilligers op om de eerste zondag van de lente de stranden schoon te maken tijdens Eneco Clean Beach Cup. “De plastic afvalproblematiek aan de kustlijn is niet nieuw, maar helaas nog steeds brandend actueel. Zolang het nodig is, blijven we opruimen”, zegt Sven Fransen, surfer en bezieler van het initiatief.

Blankenberge is de hoofdlocatie voor de 14de editie van het evenement, waar 26 kustlocaties in België en Nederland aan deelnemen. Dit jaar versterkt Sea Life Blankenberge het initiatief. Het opvangcentrum voor zeehonden krijgt vaak te maken met gestrande zeehondjes die ziek werden door het plastic afval in de Noordzee. Daar wil het initiatief dit jaar dan ook extra aandacht voor vragen, met als symbool zeehondje Billy.

“Eind januari spoelde zeehond Billy aan in Wenduine, gekwetst en verzwakt”, vertelt Steve Vermote van het Sea Life Blankenberge. “Ondertussen herstelt hij goed en eet hij weer zelfstandig. Wat de oorzaak is, wordt verder onderzocht, maar in veel gevallen ligt plastic hier mee aan de oorzaak.”

Starten met vuilnis rapen, kan op 26 maart vanaf 13 uur. Op het einde van de dag worden het aantal deelnemers en het aantal ton opgehaald afval bekendgemaakt tijdens het slotmoment in Blankenberge. Als het herstel van zeehond Billy goed verloopt, wordt hij vrijgelaten in het bijzijn van alle vrijwilligers.