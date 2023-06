Zakenman Peter Taffeiren staat niet alleen in protest tegen golfplannen van Paul Gheysens in Knokke: “Deze plannen zijn waanzin”

De West-Vlaamse zakenman Peter Taffeiren krijgt steun in zijn strijd tegen de golfplannen van Paul Gheysens in Knokke. Drie natuurverenigingen verenigen zich – naar eigen zeggen gesteund door omwonenden – tegen de bouw en trekken naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Met dit megaproject dreigen de Knokse polders binnenkort alleen nog in geschiedenisboeken te bestaan.”

Wat voorafging. Al sinds 2001 maakt bouwmagnaat Paul Gheysens geleidelijk werk van een nieuw golfdomein door aan de rand van Knokke, achter het AZ Zeno-ziekenhuis, de ene na de andere landbouwgrond op te kopen. Vandaag staat de teller al op 210 hectare. De plannen – met onder meer 18 internationale wedstrijdholes, een hotel met 150 kamers en 200 suites, een congrescentrum van 6.000 vierkante meter en 1.350 parkeerplaatsen om een domein van 120 hectare – zijn ronduit indrukwekkend. Zélfs naar de normen van Knokke-Heist. De golfbanen zelf werden ontworpen door de legendarische Amerikaanse ex-speler Jack Nicklaus (82), zeg maar de ‘Pelé van de golf’.

Bedreiging voor de polders?

Maar die plannen stuiten op protest. De golf van Gheysens wordt aanzien als een bedreiging voor de polders. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besloot vorige zomer dan ook om het project geen omgevingsvergunning toe te kennen. Enkele weken geleden zette ze het licht alsnog op groen na enkele aanpassingen in de plannen. Niks leek de komst van de tweede golf in Knokke nog in de weg te staan. Althans in theorie, in praktijk is de strijd nog niet gestreden.

De beslissing van de Vlaamse overheid was een doorn in het oog van zakenman Peter Taffeiren, eigenaar van de grond naast de plek waar de golf zou komen. Hij liet afgelopen weekend al zijn ongenoegen blijken. “De polders moeten de polders blijven”, zegt hij.

“De polders zullen begraven worden. Dit is het verkrachten van de polders en niet het integreren ervan” – Peter Taffeiren

“Wil je daarop golfen? Oké, maar enkel als je de polders respecteert. En de vaste structuren ervan. De waterbeheerfunctie van de polders moeten behouden blijven. Het project klinkt mooi, maar is het niet. Wij hebben aan een landmeter gevraagd hoeveel grond er nodig is om de vergunde plannen van Gheysens te realiseren. Hij berekende die hoeveelheid grond op 1,5 miljoen kubiek. Om die te vervoeren, zijn er 1.200 kilometer aan vrachtwagens nodig. Dat betekent dat ze in Barcelona moeten vertrekken. De polders zullen begraven worden. Dit is het verkrachten van de polders en niet het integreren ervan”, sprak Taffeiren.

Steun van vzw’s

Hij wordt daarin nu gesteund door drie natuurverenigingen: vzw Bescherm Bomen en Natuur, Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust en Groen vzw. Die worden naar eigen zeggen ook gesteund door omwonenden, zonder daar meer over prijs te geven wie ze bedoelen. Samen trekken ze naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om het project af te voeren. “Dit is de volgende stap waarbij het kusttoerisme de polders steeds meer overneemt van landbouw en natuur. Stap voor stap verleggen vastgoedmakelaars hun blik naar het binnenland. Als dit blijft duren, dan kennen we de polders binnenkort enkel nog vanuit de geschiedenisboeken”, klinkt het.

Unieke fauna en flora

“In het verleden heeft de bouwwoede zich hoofdzakelijk beperkt tot de kuststrook, daardoor is het hinterland redelijk onaangeroerd gebleven. Het polderlandschap bood voor landbouw en natuur nog de nodige ruimte”, zegt Natuurpunt Brugs Ommeland en Middenkust. “Verschillende unieke weidevogels vinden in de historische polderlandschappen nog ruimte en rust om te foerageren en te broeden. Door de wisselwerking tussen natte graslanden en de zee kent dit gebied een unieke fauna en flora. Maar die staat nu steeds meer onder druk”, vervolgt de vereniging.

“De laatste decennia zien wij immers steeds meer van dit landschap verdwijnen: de haven van Zeebrugge, de A11 en de uit haar voegen barstende bouwijver in Knokke-Heist hebben al duizenden hectaren van dit polderlandschap doen verdwijnen. Wij beseffen ook wel dat economie en urbanisatie de nodige ruimte vraagt om zich te ontwikkelen, maar het tempo gaat te snel: als een uitdijende inktvlek groeien de verschillende deelgemeenten in een steeds sneller tempo naar elkaar. Straks zijn wij één grote kuststad.”

Vzw Bescherm Bomen en Natuur stoort zich dan weer aan de grootte van het project en vooral aan het volume aan bebouwing. “Wij maken ons zorgen over de effecten op de natuur. De uitbreiding van het stadsrandbos is een goede zaak, maar een bos kan overal groeien. Een historisch polderlandschap daarentegen is een van de snelst verdwijnende landschappen”, zegt de vzw in een statement. “We hebben net nood aan een sterke bescherming van deze oude landschappen. Bovendien wordt nu weer heel wat ruimte voor weidevogels ingenomen, zonder dat er ergens nieuwe ruimte wordt gecreëerd. Het voorgestelde bos zal vooral voor recreatie dienen. Dat is goed, maar kan de polders absoluut niet vervangen.”

Op de schop

De vzw fronste de wenkbrauwen bij het zien van de make-over van het landschap, binnen de vergunning. “880.000 kubieke meter grondverzet: dit is het volledig veranderen van dit waterlandschap”, geeft de vereniging aan. “Dat zijn 58.000 vrachtwagens grond die weg geschept, afgevoerd of opgehoogd worden.” De organisatie ziet het hele historische landschap in Knokke op de schop gaan. “Massa’s oude grachten worden gedempt, bomen geveld, bestaande poelen gedempt en in functie van de golf verlegd. Als je weet dat een landbouwer of particulier voor het aanpassen van één poel alleen al een hele vergunningsprocedure moet doorlopen, dan is dit gewoon waanzin.”

Te dure grond voor landbouwers

Ook Groen vzw mengt zich in de discussie. Ze kantten zich eerder tegen voetbal op de landbouwgronden langs de Blankenbergse Steenweg waar Club Brugge bouwplannen had. De vzw is momenteel ook aan het ijveren voor het behoud van De Spie – een Brugs poldergebied met oude beschermde graslanden, waar een bedrijventerrein wordt gepland.

“We zien dat landbouwers moeilijk nog aan grond raken in deze regio, het wordt gewoon te duur”, zegt de vereniging. “Het gemak waarmee de vastgoedontwikkelaars historische landbouwgronden opkopen en vervolgens het hele landschap naar hun hand zetten, is stuitend.”

Groen vzw stelt zich ook vragen bij de stockage van 150 miljoen liter water, nodig om de golfterreinen groen te houden. “Tijdens de zomer hebben zowel landbouw en natuur het water heel erg nodig. Door het jaar moeten de polders gespoeld worden, om verzilting tegen te gaan. Hoe kunnen we ons nu de luxe permitteren om zomaar 150 miljoen liter water te reserveren voor een golfproject, terwijl de voedselproductie en natuur onder druk staan?”

Samen trekken deze drie verenigingen naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “We hopen dat de raad onze argumenten volgt: dit landschap hebben we samen gemaakt, we mogen het nu niet verkwanselen aan de bouwdrift van de promotoren.” (MM)