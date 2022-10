WPC Torreele toont goede resultaten op Opendeurdag: Wilgen houden water vast

Het WPC (waterproductiecentrum) Torreele in Wulpen bestaat twintig jaar. Een goede reden voor Aquaduin, voorheen Intercommunale Waterleidingsmaatschappij Veurne-Ambacht of IWVA, om op de Opendeurdag het hele verhaal in de kijker te zetten.

In juli 2002 werd in het WPC Torreele gestart met de behandeling van het effluent. Dat is gezuiverd afvalwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie naast het WPC. Via een combinatie van druk-gedreven membraantechnieken, ultrafiltratie (UF) en omgekeerde osmose (RO) kon infiltratiewater worden geproduceerd om zo kunstmatig de grondwaterreserves in de duinen van waterwingebied Sint-André aan te vullen. Daardoor kon de winning van natuurlijk grondwater met bijna de helft worden verminderd, wat de natuur in de duinen ten goede is gekomen. Om de druk op het milieu te verminderen werd vanaf 2003 gestart met het onderzoek voor de behandeling van het restwater na het UF- en RO-proces. Want dat restwater wordt geloosd in het kanaal Nieuwpoort – Duinkerke.

Waterbeschikbaarheid

Er werden proeven gedaan met een rietveld en vanaf 2007 werd het gebruik van wilgen uitgetest. Een pilootveld van 30 m2 in het kader van het Europese DEMOWARE-onderzoeksproject leidde tot goede resultaten. Samen met 10 partners uit Vlaanderen, Zeeland en Engeland stapte Aquaduin in het Interreg 2Seas-project FRESH4Cs waarbij alternatieve waterbronnen voor kustgebieden worden onderzocht die kunnen bijdragen aan het robuust maken van het watersysteem en die zorgen voor een grotere zekerheid in waterbeschikbaarheid voor alle gebruikers, ook tijdens droge zomers. In 2021 volgde een vergunning en werd het wilgenveld aangelegd op het terrein ter hoogte van het voormalige munitiedepot in Wulpen. De eerste resultaten zijn veelbelovend en betekenen een belangrijke verbetering voor het milieu en een eerste stap in de opwaardering van het concentraat. Op de Opendeurdag op 8 oktober (10 tot 17 uur) belicht Aquaduin specifiek het hergebruik, waarbij het WPC, het wilgenveld en het infiltratiepand in natuurgebied De Doornpanne kunnen worden bezocht.

Bereikbaar met de auto: Langeleedstraat (via Toekomstlaan Oostduinkerke – inslaan aan Ganzeweide)