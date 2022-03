Wout en Ken maken prachtige deur voor hobbithuisje: gezellig cocoonen rond de Fiftavijver

De rustplek aan de Kasselrijbeek werd afgelopen week nog charmanter door de samenwerking tussen schrijnwerkers Ken De Vylder en Wout Vanhoutte. Zij concretiseerden Jos Deslee zijn droom om een hobbit-huisje te maken met een typische, ronde deur. “Hierdoor zal het cocoonen aan de Fiftavijver nog gezelliger zijn”, zegt boomkweker Diederik Van Colen (50).

Een aantal maanden geleden stond Ken De Vylder aan de Fiftavijver. “Ik stond hier op een avond met een vriend en de eigenaar deed zijn verhaal over het ontstaan van het parkje”, vertelt Ken De Vylder (25) die stalen schrijnwerk maakt onder de naam Kenstruct. “Jos vertelde zijn idee over een hobbitdeur. Het leek me een leuk projectje op een bijzondere plek. Het idee daarbij van een honesty bar vond ik ook tof. Ik tekende een voorstel en maakte op basis daarvan de houten, ronde deur die op een metalen constructie gelast werd.”

Wout Vanhoutte werd als neefje gevraagd door Jos om ook te helpen. “Met plezier heb ik het massieve houtwerk voor mijn rekening genomen waaronder het afdak en de ponton op de vijver”, zegt Wout (19), die schrijnwerker is bij het Bourgondisch Kruis.

Multistammen en herinneringsbomen

‘De ontsnappingsroute naar rust’ voor Jos en familie wordt telkens een beetje mooier”, lacht Diederik. Het begon met de aanleg van het Kasselrijpark, waarmee er een uitnodigende plek gecreëerd werd om vredig te genieten. Stapsgewijs werd er een semi-toegankelijke belevingsruimte aangelegd waar een premium selectie van mijn bijzondere heesters groeien en waar wandelaars en fietsers kunnen verpozen en genieten van het landschap en de weidse omgeving.

Vanaf april wordt dan ook gestart met aanplant multistammen en herinneringsbomen. Tuinarchitecten en tuinaannemers kunnen dan samen met hun klant op een aangename manier hun keuze maken welke eyecatcher best geschikt is voor nieuwe droomtuin. Het is mooi om te zien hoe de plek organisch groeit. Deze twee jonge ondernemers hebben hun ziel in het hobbitdeurtje gestoken. Als mensen met passie elkaar vinden, kunnen er magische dingen ontstaan.

Aangenaam vertoeven

“De nieuwe zitbanken zijn oude omgevallen eiken die we gerecupereerd hebben en opgeschuurd tot zitbanken”, geeft Diederik nog mee. “Ze zijn het spiegelbeeld van elkaar omdat het één boom is die in twee gezaagd is.” “Er zijn nog meer decoratieve elementen op komst om het Kasselrijpark verder te laten uitgroeien tot een plek waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud.”