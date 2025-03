Workshop enten van fruitbomen bij Tuinhier Oudenburg: “Lokale fruitrassen redden”

Maart is de entmaand bij Tuinhier Oudenburg en dit jaar worden er drie workshops georganiseerd op verschillende locaties om het enten van fruitbomen aan te leren. Daarbij ligt de focus op het behoud van lokale en zeldzame fruitrassen die dreigen te verdwijnen.

Op zaterdag 15 maart van 14 tot 16 uur vindt een van de workshops plaats in de Hovenierstuin Annoëba in de Akkerstraat 54. Arnold Melis (67), secretaris en webmaster van Tuinhier Oudenburg, benadrukt het belang van dit initiatief: “We richten ons op het behoud van niet-commerciële rassen zoals de ‘Jabbeekse rode Cox’, ‘Karel Buffel’ en de spontane ‘Keignaert-appel’. Ook unieke pruimenrassen, zoals de ‘Brusselse Varkenspruim’ en de ‘Sanctus Hubertus’, en de authentieke ‘Mahieupeer’ krijgen aandacht. Deze rassen zijn vaak nergens meer te koop, maar ze hebben een uitzonderlijke smaak, historische waarde en een natuurlijke weerstand tegen ziektes.”

Fruitbomen enten, is een eeuwenoude techniek waarmee een tak van een bepaalde boom op een andere onderstam wordt geplaatst. Zo kan men sterke en gezonde fruitbomen kweken die dezelfde vruchten dragen als de moederboom. Dankzij het enten kunnen deze unieke bomen behouden blijven voor toekomstige generaties.

Behoud biodiversiteit

“Tijdens de workshop leren de deelnemers hoe ze zelf aan de slag kunnen in hun tuin. De lesgever toont stap voor stap hoe een enting correct gebeurt en geeft advies over de verzorging van jonge fruitbomen. Deelnemers krijgen de kans om zelf een fruitboom te enten en deze mee naar huis te nemen. Het aantal plaatsen is beperkt tot 20, zodat iedereen voldoende persoonlijke begeleiding krijgt”, licht Arnold toe.

Het enten van fruitbomen draagt niet alleen bij aan het behoud van biodiversiteit maar heeft ook ecologische voordelen. Oude fruitrassen zijn vaak beter bestand tegen ziektes en plagen, waardoor ze minder bestrijdingsmiddelen nodig hebben. Bovendien zorgen fruitbomen voor meer groen in de tuin en trekken ze bijen en andere nuttige insecten aan.

Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden via www.tuinhier-oudenburg.be of via sec@tuinhier-oudenburg.be.