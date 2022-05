Wonderwoudje #VANRSL heet voortaan Het Vinkenbos

Het nieuw aangeplante bos in de Ange Angillisstraat gaat voortaan door het leven als Het Vinkenbos. Het bos met 350-tal bomen is voor de natuur en mensen in de buurt van groot belang. De naam werd onthuld tijdens een afsluitend speelmoment voor de Week van de Groeilamp.

Stad Roeselare en BOS+ sloegen de handen in elkaar om samen met de buurt eerste Wonderwoudje#VANRSL aan te planten op het plein aan de Ange Angilisstraat. Het vierde leerjaar van GO! basisschool Windekind Rumbeke hielp mee om dit natuurlijk speelparadijs te ontwerpen. Kinderen kunnen er naar hartenlust ravotten op de natuurlijke speelelementen.

Bloemenweide

In december werden 350 extra bomen en struiken aangeplant. Een bloemenweide werd ingezaaid, een WADI geïnstalleerd en meer dan 100m² onthard.

Het door de buurt aangeplante wonderwoudje luistert voortaan naar de toepasselijk naam: HET VINKENBOS. De naam werd gekozen uit een aantal suggesties van buurtbewoners. Enerzijds verwijst de naam naar de vroegere broedplaats van de vele vinken die er zich nestelden. Anderzijds is er de link naar het voormalige dorpscafé De Vink, een ontmoetingsplaats waar menig Rumbekenaar langs ging.

Vandaag nog activiteiten

In heel Vlaanderen liep van 16 tot 23 mei de ‘Week van de Groeilamp’. Ook Roeselare zette de afgelopen week heel wat leuke en gratis activiteiten op het programma. Vandaag, zondag 22 mei kunnen kinderen op het Vinkenbos van 10 tot 12.30 uur deelnemen aan tal van leuke activiteiten.

“Een goede band tussen ouder en kind is zo belangrijk. Dit zowel voor de mentale gezondheid van de ouders als de ontwikkeling van het kind. Daarom is het belangrijk om als stad momenten en activiteiten te voorzien waar ouders en kinderen samen kunnen genieten”, stelt schepen Michèle Hostekint.