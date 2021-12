Wolven Arman en Malish opgevangen in dierenpark De Zonnegloed

Dierenopvangcentrum De Zonnegloed in Oostvleteren vangt nu ook wolven op. De wolven Arman en Malish zijn begin deze week aangekomen. Momenteel worden er meer dan 400 dieren van 140 soorten opgevangen in het park.

Afgelopen week werden ze in dierenopvangcentrum De Zonnegloed nog geconfronteerd met wateroverlast na de aanhoudende en felle regen. Deze week konden ze de deuren weer openen en mochten ze wolven Arman en Malish verwelkomen. “Als pup werden ze weggehaald bij een vrouw uit haar appartement in Oekraïne. De vrouw hield meerdere wilde dieren illegaal als huisdier, waaronder ook een das. Één van de wolvenpups werd gebeten door de das en had een botbreuk. De vrouw stapte naar de dierenarts, waarop de arts de plaatselijke autoriteiten heeft ingelicht. Zij namen de dieren in beslag en brachten de dieren naar een opvangplek”, vertelt dierenverzorger en bioloog Simon Degryse.

“Nu kunnen ze samen genieten van een ruim verblijf en leren om terug echt wolf te zijn. De dieren zitten momenteel nog ter observatie in hun binnenverblijf, maar kunnen vanaf komend weekend bezichtigd worden”, voegt Karel toe. “Momenteel worden er meer dan 400 dieren van 140 soorten opgevangen in het park. “Ook 5 lynxen en 1 poema mogen we binnenkort verwelkomen.”

De Zonnegloed kan je per halve dag bezoeken, per dagdeel is het aantal bezoekers beperkt. Het is verplicht om op voorhand je bezoek aan het opvangcentrum via de website te reserveren. Reserveren gebeurt via www.dezonnegloed.be.