Winsol pioniert met publiek bedrijfsbos aan Zedelgemse rand

Winsol maakt als een van de eerste ondernemingen werk van eigen bedrijfsbos. Op een terrein van Natuurpunt engageert de Izegemse producent van onder meer zonwering zich in de klimaatambities van de Vlaamse Regering. Op de grens met de bossen van Doeveren en Merkemveld komen er zo 5.640 nieuwe inheemse bomen bij.

De hemelsluizen stonden wijd open op zondagmorgen. Maar aanhoudende regen en modder hielden de tientallen vrijwilligers van Natuurpunt, maar ook werknemers en klanten van Winsol niet thuis. Met paraplu’s en spades mikten ze ijverig de eerste boomplantjes in het twee hectare groot veld langs de Zeedijkweg. Op de grens met de bossen van Doeveren en Merkemveld komen 5.640 nieuwe inheemse bomen bij. Het West-Vlaams bedrijf heeft ervaring met de natuurelementen wind en zon: hun rolluiken en zonwering weren warmte en isoleren. “We willen met de innovatie in onze producten een groen bedrijf zijn, maar moeten het ook effectief waarmaken op alle fronten. Op al onze gebouwen liggen al zonnepanelen, maar een bos, dat is iets héél tastbaars”, verduidelijkt Xavier Costenoble, CEO van Winsol. “Voor onze personeelsleden en onze klanten gaan we op termijn natuurvriendelijke bedrijfsevents organiseren, zodat we ons Winsol-bos écht kunnen activeren. Maar bovenal zijn we blij dat we maatschappelijk ons steentje kunnen bijdragen tegen het veranderende klimaat.”

De locatie van dit toekomstig bedrijfsbos ligt pal tussen de twee Winsol-vestigingen in Izegem en Aalter. Het veld in Zedelgem vond de ontwikkelaar Forest Fwd (lees: ‘Forest Forward’.) Over heel Vlaanderen brengt deze firma uit Beringen de eigenaars van gronden en geïnteresseerde ondernemingen samen. Bedrijven moeten hun uitstoot van CO2 minderen, maar doordat zij een bedrijfsbos aanplanten, dragen zij bij om dat broeikasgas uit de lucht halen, duidt Dajo Hermans van Forest Fwd, het eerste private bebossingsbedrijf in ons land. “Bedrijven die de groene kaart willen trekken, kunnen dat door buitenlandse projecten te steunen. Maar wij proberen te zoeken in een straal van 30 kilometer rond een bedrijf dat bedrijfsgroen wil aanplanten. Wij leggen de contacten, organiseren de aanplant en staan in voor het onderhoud van het groen. Ook particulieren doen een beroep op ons om een klein minibosje aan te leggen. Steeds meer mensen streven dus mee naar een groene wereld.”

Rustpunt

Het perceel waar het Winsol-bos langzaamaan zal verrijzen, ligt in de natuurrijke omgeving Doeveren, een voormalig adellijk domein dat aansluit op het groendomein Merkemveld. Het bos zal deel uitmaken van een ruimer groen gebied van 60 hectare, gespreid over Zedelgem, Oostkamp en het Houtland. Inheemse boomsoorten zoals zomer- en wintereiken, lindebomen, lijsterbessen, en daartussen lage struiken zullen publiek toegankelijk zijn opdat iedereen er vrij van kan genieten. Boommarters, de zwarte specht en de wespendief zullen er een nieuwe thuis vinden.

Een groeiend bos is een werk van lange adem, een visie waar Winsol ook in meegroeit. “In de lijn van ons bedrijf hou ik wel van duurzame relaties, van denken op lange termijn”, weet Xavier Costenoble als CEO in zijn branche.

“Ik speel met het idee om naast ons bos een zone met banken in te richten om rust te laten beleven. We leven in een hectische wereld. Het wordt een rustpunt voor ons allen.”