Wie wordt mede-eigenaar van de weide van boer Jos in Reningelst?

Boer Jos uit Reningelst startte vorige zomer een crowdfunding om een weide van bijna een hectare te kunnen vrijkopen. Projectontwikkelaars willen de weide converteren in een nieuwe wijk, maar boer Jos wil er graag een ontspannings- en rustplaats van maken met parkfunctie.

“De deadline voor de verkoop van de helft van de weide werd ondertussen afgeklokt. Indien het geld tegen 17 september niet op tafel ligt, wordt de weide aan een bouwpromotor verkocht.”

“De weide, ook wel gekend als de weide van boer Jos, heeft een unieke ligging in het centrum van Reningelst. Als je door het dorp passeert, zul je wat moeite moeten doen om een glimp te kunnen opvangen van de weide. Ze werd immers de laatste decennia door verkavelingen omsingeld.”

“Voor de buren van de weide is deze weide een verademing: geen inkijk in je achtertuin en vooral, de kinderen mogen nog lawaai maken. De weide paalt aan de jongerensite in het dorp: het Chiroheem, het speelplein en de kinderopvang kunnen momenteel dus gerust een paar decibel geluid produceren”, zegt Marjolein Six, voorzitter van vzw de Weij en dochter van boer Jos.

De vzw heeft als doel Reningelst leefbaar te houden voor de komende decennia. Zo probeert de vzw ook om de weide van boer Jos, midden in het dorp te redden van de bebouwing.

Bouwpromotor

Eind 2018 zorgden de buren van de weide ervoor dat één hectare kon worden gevrijwaard en niet werd ingekleurd als bouwgrond. “De weide heeft een totaalomvang van twee hectare en de resterende hectare is eigendom van meerdere eigenaars. Enkele van deze eigenaars besloten nu om de weide te verkopen. Het coöperatief burgerplatform en ook vzw De Weij zijn geïnteresseerd om de weide aan te kopen. “

“De eigenaars beloofden eerder al een recht op voorkoop aan Dhage en De Weij, maar daarvoor moet er geld op tafel komen. De deadline voor de verkoop van de helft van de weide werd ondertussen afgeklokt op 17 september. Indien het geld tegen 17 september niet op tafel ligt, dan wordt de weide aan een bouwpromotor verkocht”, legt Marjolein uit.

Weide behouden

“Vanuit de vzw werd er de laatste maanden al geijverd voor het behoud van de weide. Ze organiseerden tal van leuke activiteiten in en rond de weide: afterworkdrinks, een yogasessie tussen de koeien, een hondenweide, een filmavond in de stal… Reningelst heeft nood aan een park zoals andere dorpen. Met de 2 hectare is er zeker ook ruimte voor een bijkomende invulling zoals een ontmoetingsruimte, evenementenweide en voedselbos.”

“De Weij vindt het belangrijk dat er wordt ingezet op de leefbaarheid van het dorp. Met de klimaatopwarming en de droogte is het behoud van de weide dus zeker geen overbodige luxe”, zegt Marjolein. “Dit weekend, op vrijdag 29 juli en zaterdag 30 juli, organiseert Chiro Dokio in Reningelst de Dokiofeesten met een streekbieravond, een Nederlandstalige avond en een gratis camping.”

“Met de vzw en het coöperatief burgerplatform Dhage zijn we echter bezorgd dat het de laatste keer is dat de Feesten op deze plek kunnen doorgaan.”

Behouden van natuur

“Met rasse schreden nadert 17 september, daarom slaan Dhage en De Weij nu de handen in elkaar en vind je overal in het dorp de bekendmaking van een ‘omgevingsvergunning voor het behouden van de natuur’. Dergelijke affiches trekken de aandacht van veel voorbijgangers, maar leggen ook het accent op de urgentie om de middelen samen te krijgen.”

“Dhage is een coöperatief burgerplatform dat actief op zoek is naar particulieren, bedrijven en organisaties die bereid zijn mee te stappen in dit sociaal-ecologisch project. Iedereen kan nu vennoot worden en op die manier een stukje mede-eigenaar worden van de weide. Instappen is telkens voor vijf jaar. Na vijf jaar kan je ervoor kiezen om je inbreng te recupereren.”

“Intrest is niet van toepassing, omdat de coöperatie het speculeren van grond wil tegengaan. Het terugbetalen van de nominale inbreng van de inbreng wordt gegarandeerd. Op zaterdag 13 augustus om 15 uur wordt er ook een informatiesessie voor alle geïnteresseerden georganiseerd in Pastoorstraat 15 in Reningelst.”