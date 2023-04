Wie heeft Perzische kat Willy gezien in de buurt van Koolskamp?

In Koolskamp is het gezin van Sanne Vanantwerpen op zoek naar hun Perzische kat Willy. Hij is sinds vrijdagavond 31 maart niet meer te zien.

“We zijn radeloos, hopeloos opzoek naar onze perzische kat Willy”, vertelt Sanne Vanantwerpen uit Koolskamp. “Willy is al 6 jaar in ons leven en is geen typische standaard kat. Hij houd van rondneuzen bij de buren en wanneer wij opstap gaan in de buurt volgt Willy ons als een hond.”

“Hij is de beste vriend van onze zoon van 7 jaar. Al van als hij een peuter was nam hij Willy mee in de poppenbuggy, onder zijn arm, volgde Willy hem terwijl we naar het speelplein gingen. Hij was het gewend om vaak buiten te gaan. Alleen is Willy sinds vrijdagavond 31 maart niet meer terug thuis gekomen in de Zwevezeelsestraat 67 in Koolskamp.”

Opmerkelijke kat

“We hebben posters uitgehangen in de buurt, bij de handelaars in ons dorp, ‘s avonds de hele buurt afgewandeld, geroepen, tot de grachten gecontroleerd. We hebben geflyerd, dierenartsen en asielen gecontacteerd. Maar elk spoor van onze Willy ontbreekt terwijl het een zeer opmerkelijke kat is.”

“Ik heb een vermoeden dat Willy ergens binnen moet zitten. Als dit door iemand bewust of onbewust gebeurd zou zijn laat ik in het midden. Hij heeft medische zorg nodig dus de tijd begint te dringen. Ik probeer zo viraal mogelijk te gaan met onze posten via facebook te delen. Ondertussen zitten we toch al bijna aan 1.000 berichtjes die gedeeld werden maar momenteel zonder succes. Er werd ook een pagina aangemaakt ‘Willy vermist’.”

“We geven niet op voor we onze Willy vinden. Na het weekend willen we er een beloningssom aan vast hangen voor wie Willy levend en wel kan thuisbrengen.”