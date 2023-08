Wie heeft de chili-arend van Patrick Lorez uit Heule gezien? “Onbekenden hebben Thor moedwillig losgelaten”

Sinds de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 augustus is Thor, de chili-arend van Patrick Lorez uit Heule vermist. “Inbrekers hebben zijn langveter gewoon doorgesneden”, zucht hij. “Bewust. Ik hoop dat ik mijn geliefde vogel ooit nog terugzie.”

Patrick Lorez (54) is al meer dan dertig jaar gepassioneerd door roofvogels. Hij zorgt onder andere met hart en ziel voor een chiliarend, ook wel grijze arendbuizerd genoemd. “Onze Thor”, zucht hij.

“Maar sinds vorige week is hij vermist. In de nacht van woensdag 2 op donderdag 3 augustus werd er bij ons thuis ingebroken. Onbekenden hebben de langveter (riem van taai leder om een valk te binden aan zijn rek of blok of hem vast te houden wanneer hij op de hand gedragen wordt, red.) van mijn vogel gewoon doorgesneden en hem zo losgelaten. Moedwillig.”

Niet zelfstandig overleven

Wat de daders ermee willen bereiken, weet Patrick niet. “Deze vogels kunnen niet zelfstandig overleven”, stelt hij. “Daarom wil ik Thor zo snel mogelijk weer bij mij. Maar hij zal niet vanzelf terugkeren. Ik vloog elke dag met hem, maar chili-arenden keren niet automatisch terug naar hun thuis.”

Patrick hoopt op een gouden tip. “Hij moet nog in de buurt zijn”, klinkt het. “Ik denk niet dat hij al tientallen kilometers ver is gevlogen. Op daken en elektriciteitsmasten zal hij niet zitten uitrusten, eerder in hoge bomen, tussen het bladerdak. Wie iets gezien heeft en ons op weg kan zetten, mag altijd contact met opnemen. Want we willen Thor opnieuw bij ons.”

Thor is 60 tot 80 centimeter groot en heeft lange lederen riempjes aan. Vorig jaar raakte Patrick op dezelfde manier als een valk kwijt. “Ook toen werden de leren riemen doorgesneden. Ik zag hem nooit meer terug.”

Patrick bellen, kan op 0479 566 193.