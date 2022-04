Wevelgemse schoolkinderen planten sneukelbos: “Meerwaarde voor de buurt”

150 leerlingen uit drie scholen plantten samen meer dan 350 bomen onder begeleiding van de groendienst van de gemeente. Die bomen vormen het sneukelbos, een onderdeel van de Flieflottertuin aan wzc Elckerlyc.

Wat is een Flieflotter? Dat is de eerste vraag die de leerlingen van de Posthoornschool, SPWe basis en De Droomhut voorgeschoteld krijgen als ze komen aangestapt met hun spade. Zij zullen de eerste bomen en struiken planten die onderdeel vormen van de Flieflottertuin aan wzc Elckerlyc. “Een Flieflotter is een andere naam voor vlinder”, weet een enkeling. Dat klopt, de Flieflottertuin zal binnen enkele jaren een paradijs worden voor vlinders, maar ook voor vogels en mensen.

Sneukelen in het bos

Achteraan de tuin vormen meer dan 350 bomen het sneukelbos. “Dat bevat lekkers voor mensen en dieren”, zegt Sandro Delaere, stafmedewerker bij de gemeente Wevelgem. “Vooral de vogels zullen smullen van de rozenbottels, kersen, gele kornoelje en de bessen van de wollige sneeuwbal. Er worden ook appel- en andere fruitbomen geplant. Zoals je ziet, hebben we vandaag het perceel in drie stukken opgedeeld, zowel de Posthoornschool, SPWe basis als De Droomhut beplanten hun eigen stukje bos. Later kunnen ze dan hierheen komen en de vruchten rapen van de bomen die ze enkele jaren voordien zelf hebben geplant. Maar eigenlijk mag iedereen de vruchten rapen, voor alle duidelijkheid: niet plukken, van bomen op het openbaar domein. Ook die op andere terreinen in de gemeente.”

Groenpool

Met de aanleg van de Flieflottertuin zorgen Wevelgem en wzc Elckerlyc voor een nieuwe groenpool in de gemeente. De aanplanting van het Sneukelbos is slechts het startschot. Later komen er ook bloemenweides, kruiden, hoogstambomen en bessenstruiken bij. De tuin zal toegankelijk zijn voor rol- en kinderwagens door de aanleg van een pad in halfverharding. In het midden komt er een rustpunt met wat uitleg over de tuin, die ongeveer 3000 vierkante meter groot is. “De tuin zal een meerwaarde zijn voor de hele buurt en in het bijzonder voor de bewoners en bezoekers van het woonzorgcentrum”, stelt schepen van leefmilieu Stijn Tant (CD&V).

“Het stuk grond ligt al jaren braak en zal nu aangeplant worden, met als doel de biodiversiteit te versterken. De ecologische tuin is met waard- en nectarplanten een grote meerwaarde voor inheemse vlinders, bijen en vogels. Die zorgt immers voor voedsel en biedt ook de nodige beschutting. De nieuwe Flieflottertuin past in het kader van het energie- en klimaatactieplan van de gemeente, waarbij Wevelgem zich engageert om eigen gronden in te zetten voor klimaatdoelstellingen.” De kosten voor dit project worden geraamd op ongeveer 30.000 euro. Dat is onder meer voor de voorbereidende werken, het plantgoed, de aanleg van het gazon en bloemenweides en de halfverharding vanaf het Elckerlycplein. (Stefaan Lernout)