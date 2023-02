Wevelgem krijgt nieuw bos en meer natuur in het hart van de gemeente

“Dit is een once-in-a-lifetime opportuniteit!” Het enthousiasme van Kristina Naeyaert en de medewerkers van Natuurpunt is aanstekelijk. De aankondiging die ze doen is dan ook niet alledaags. In het centrum van Wevelgem komt een nieuw bos van 8,5 hectare groot. Gelegen tussen de Artoisstraat en de Groenestraat, op de Katerhoek. Vandaar ook de naam die het krijgt: ‘Katerbos’.

“In Vlaanderen is de oppervlakte aan echte natuur heel beperkt”, aldus Kristina Naeyaert, voorzitter van Natuurpunt Wevelgem. “West-Vlaanderen is de provincie met het minste natuur en onze regio is ook nog de meest bosarme van heel Vlaanderen. Daarom zijn we heel blij dat we met Natuurpunt een perceel van 8,5 hectare of dus 85.000 vierkante meter konden aankopen op de Katerhoek, gelegen tussen de Artoisstraat en de Groenestraat met de bedoeling er een bos aan te planten. Het is een geweldig cadeau voor de Wevelgemnaren. Zo wordt de gemeente stilletjes aan toch wat groener.”

Reeën

Het nieuwe bos zal worden aangeplant in twee fasen: de helft in het najaar van dit jaar, de andere helft in het najaar van 2024. Een groot deel van de oppervlakte zal worden bebost en rondom komt een ruime gordel van struiken en struweel. “Er komt een wandelpad van anderhalve kilometer en een speelzone voor de kinderen”, zegt Herman Nachtergaele. “Het zal alleen toegankelijk zijn voor wandelaars. Het is een natuurreservaat, we verwachten dat het Katerbos snel heel wat dieren zal aantrekken. Nu al worden in de omgeving soorten zoals eekhoorns en zelfs reeën gesignaleerd.

Het toekomstige Katerbos ligt dicht bij andere percelen in de Leievallei die al eigendom zijn van Natuurpunt of van het Agentschap Natuur en Bos. We kiezen voor een heel divers bos, aan de randen komen er brede struikgordels. Daar schuilen insecten, vogels en kleine zoogdieren graag en vinden ze er eten. In het centrale deel krijgen hoge bomen zoals linden en eiken een plaats. Hier en daar laten we het bos spontaan opschieten. We hopen dat de brede omgeving van de Leievallei zo evolueert naar één groot, groen en natuurrijk gebied dat zorgt voor een gezond evenwicht met het verstedelijkte deel van onze gemeente.”

Vijf jaar geduld

Er gaat wat tijd over vooraleer je kan spreken van een bos. Tijd en werk. De medewerkers van Natuurpunt rekenen op de deelname van de inwoners van Wevelgem, scholen en verenigingen, want er moeten de komende twee jaar zowat 20.000 boompjes en struiken de grond ingaan. Binnen vijf jaar zullen de contouren van het bos al moeten duidelijk zijn. Het is iets langer dan 500 meter, er komt een aansluiting naar de nieuw wijk aan de Katerstraat en een aansluiting naar de Leie. Een geschenk aan de vele wandelaars die hier de natuur komen opzoeken.

Deze realisatie, de aankoop bedraagt 790.000 euro, is mogelijk dankzij subsidies voor bebossing van het Vlaams Gewest. De gemeente draagt 180.000 euro bij, de lokale afdeling van Natuurpunt zelf moet iets minder dan 100.000 euro bijeenbrengen. “Opnieuw een groot bedrag na het recente aankoopproject van Natuurpunt in de Leievallei”, vervolgt Kristina Naeyaert. “We zullen hiervoor een aantal acties opzetten en we hopen op heel wat steun van de bevolking en van ondernemingen.