Westlandia vzw in samenwerking met agentschap Natuur en Bos realiseert nieuw bos

In de Passendaleveldstraat, nabij de Waterstraat, te Ieper werden ongeveer 2.500 inheemse boomsoorten op een terrein met een oppervlakte van twee hectare aangeplant. Daarmee werden tijdens deze legislatuur in Ieper al 80.000 bomen aangeplant en nadert men de doelstelling van 100.000 exemplaren.

“Westlandia wil ook zijn steentje bijdragen in het streven naar een betere, gezondere en duurzamere wereld”, verduidelijkt Ignace De Ro, algemeen directeur van Westlandia. “Om dit voornemen kracht bij te zetten, organiseerden wij, in samenwerking met het agentschap Natuur en Bos, een bosaanplant met 2.000 tot 2.500 inheemse bomen op een oppervlakte van twee hectare. We hebben er alle medewerkers en hun gezin bij betrokken en maakten er een gezellige familiedag van.”

Op de aanplantlocatie zorgde Westlandia voor een foodtruck waar men tijdens en na de werkzaamheden de honger en de dorst kon stillen met lekkere pannenkoeken, wafels en warme dranken. Westlandia en agentschap Natuur en Bos zorgden voor het nodige materiaal ter plaatse. Ook op de plaats waar de boompjes werden aangeplant, had Natuur en Bos de nodige aanmaak van plantputten voorzien. Liefhebbers en medewerkers moesten enkel zelf instaan voor aangepaste winterkledij, handschoenen en laarzen om de grond aan te stampen en eventueel een schopje mee te brengen voor de kleinsten.

140 betrokkenen

“De droom om een bos aan te planten, leefde bij ons al een drietal jaar”, vervolgt algemeen directeur Ignace De Ro. “We dragen ons deeltje bij om een stuk CO2 uit de lucht te halen. Om het gezellig te maken hebben we er een familiegebeuren van gemaakt. Het is de eerste keer dat we een bos aanplanten maar op het vlak van duurzaamheid doen we in het bedrijf heel veel. We stellen al drie jaar een duurzaamheidsrapport op dat we aan alle klanten, leveranciers en onze buren uitdelen zodat die mensen weten wat Westlandia precies doet en hoe we ons steentje bijdragen om het milieu te beschermen en te verbeteren. We zijn tevreden dat er zowat 140 mensen ingegaan zijn op de uitnodiging om mee het nieuwe bos te helpen aanplanten.”

Westlandia had de aanplant van het nieuwe bos degelijk georganiseerd. Men kon de auto parkeren op de parking van Bellewaerde en een treintje bracht de vrijwilligers continu naar en van de locatie omdat het parkeren in de Passendaleveldstraat onmogelijk was. Personen die graag met de fiets kwamen, konden hun fietsen stallen in een fietsrek op de locatie van het bos. Er was ook een ‘botten-afkuis-systeem’, sanitair en handenwas ter plaatse voorzien, kwestie van de werkzaamheden proper af te ronden. (EG)