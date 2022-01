Westhoek dan toch niet geselecteerd voor erkenning als Landschapspark, Zwinstreek wel nog in de running

De landbouwers van de Westhoek kunnen opgelucht ademhalen, want de streek wordt niet geselecteerd om kans te maken op de titel Landschapspark. Maar liefst 13 gebiedscoalities dienden hiervoor een kandidatuur in. Zeven daarvan stoten door naar de volgende ronde, waaronder de Zwinstreek. De Westhoek behoort echter tot de afvallers.

Al van meet af aan woedden er hevige discussies binnen de 17 Westhoekgemeenten over dit project. Eind augustus werd besloten om geen kandidatuur in te dienen, gesteund door een negatief advies van onder meer de Boerenbond. Na een overleg met Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kreeg het dossier halverwege september toch een kans, met de Provincie als voortrekker.

Lokaal draagvlak ontbrak

Toch rezen er na het indienden van de kandidatuur kritische vragen en twijfels vanuit verschillende hoeken, niet in het minst bij de landbouworganisaties. Dat is meteen ook één van de redenen waarom de Westhoek niet op de shortlist is terecht gekomen, tot grote spijt van minister Demir. “Vanaf het begin hebben enkele lokale actoren zich echter verzet tegen de komst ervan in hun regio. Uiteraard is lokaal draagvlak belangrijk om dit hele traject tot een goed einde te brengen”, klinkt het. “Ik begrijp de teleurstelling. Maar wat niet is, kan nog komen. Door verder te werken op het terrein kan in de toekomst nog veel mogelijk zijn na deze eerste procedure.”

Internationaal aantrekkelijk

Vlaanderen startte vorig jaar de zoektocht naar kandidaten voor vier Nationale Parken Vlaanderen en drie Landschapsparken die ze de komende jaren wil oprichten. De Vlaamse parken moeten de prachtige natuur en het uniek erfgoed dat Vlaanderen rijk is internationaal in de kijker zetten. Na een beoordeling door een onafhankelijke jury maken nog 6 kandidaten kans op de erkenning als Nationaal Park en 7 gebieden als Landschapspark. Tot die laatste groep behoort nog één West-Vlaamse regio, de Zwinstreek in Knokke-Heist.

Door verder te werken op het terrein kan in de toekomst nog veel mogelijk zijn. Wat niet is, kan nog komen.

De jury voor de landschapsparken heeft de kandidaten geselecteerd waarvan ze oordeelt dat het een samenhangend gebied is met een hoge landschapskwaliteit, en waarvoor een evenwichtige en gedragen coalitie klaar staat om een geloofwaardig en ambitieus masterplan voor te leggen. Wie daaraan voldeed start nu een begeleidingstraject voor de opmaak van een masterplan en een operationeel plan. Elke kandidaat ontvangt daarvoor ook 100.000 euro ondersteuning. Op het einde van het begeleidingstraject, in het voorjaar 2023, beoordelen de jury’s het masterplan en het operationeel plan. In een laatste stap, midden 2023, volgt de eigenlijke erkenning.