West-Vlaanderen krijgt er 34 hectare bos bij in Moorslede en Roeselare

Het Agentschap Natuur en Bos heeft recent ruim 34 hectare grond aangekocht in Moorslede en Roeselare om er een bos aan te leggen. De gronden zijn op 1 hectare bestaand bos na nog te bebossen.

Een van de bosarmste en dichtstbevolkte regio’s van de provincie West-Vlaanderen zal er in één klap ruim 34 hectare bos bijkrijgen, meldt het Agentschap Natuur en Bos maandag in een persbericht. Het gaat om een van de grootste aankopen van het agentschap in de recente geschiedenis.

Op 1 hectare na worden de gronden gebruikt voor de landbouw. Alle boeren zijn intussen op de hoogte gesteld van de overeenkomst tussen de private eigenaars en Natuur en Bos. Met een aantal landbouwers is er al een overeenkomst om de gronden vrij te krijgen om er “spoedig” de eerste bomen te planten. Met andere pachters zijn de onderhandelingen nog gaande.

Bosarmste provincie

“West-Vlaanderen is de bosarmste provincie in Vlaanderen. Met de aankoop van 34 hectare grond gooien we het roer om en keren we de tanker. Het is een van de grootste aankopen die we tot nu toe hebben gedaan en we zetten zo ook een historische fout recht. Zo zullen we de bestaande bossen opnieuw met elkaar verbinden via kleine bosjes en landschapselementen”, dixit Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir in het persbericht.

ANB heeft met het Vierkavenbos nu reeds 18 hectare bos in Moorslede in beheer. En in 2021 werd 5,3 hectare gekocht en aangeplant voor de Crasselhouckbossen, een nieuw bosgebied.