West-Vlaanderen is voortaan een ‘Zilveren Bosprovincie’

De Provincie West-Vlaanderen mag zich voortaan een ‘Zilveren Bosprovincie’ noemen. Het afgelopen jaar werd door de Provincie 7,5 hectare nieuw bos aangeplant.

De Bosalliantie, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid, natuurorganisaties en lokale besturen, reikt deze labels uit om provincies, intercommunales, steden en gemeenten die ambitieuze bosdoelen hebben, te belonen voor hun harde werk.

Zilveren Boslabel

De Provincie heeft in 2022 maar liefst 7,5 ha bos aangeplant in 5 verschillende provinciedomeinen: Baliekouter in Dentergem (1 ha), Bergelen in Wevelgem (2,5 ha), Kemmelberg in Heuvelland (1 ha), Zeebos in Blankenberge (2 ha) en Palingbeek in Ieper (1 ha).

Met de uitreiking van het Zilveren Boslabel krijgt de Provincie ook een ‘boslabelbank’ van Vlaams minister Zuhal Demir. Deze zal binnenkort ingehuldigd worden.

Boslaureaten

Hiermee treedt West-Vlaanderen toe tot een exclusief clubje van boslaureaten. In totaal worden veertien boslabels uitgedeeld over heel Vlaanderen. Stad Gent plantte als eerste lokaal bestuur meer dan 10 hectare bos en krijgt daarvoor een gouden boslabel. Vier lokale besturen krijgen dit plantseizoen een zilveren boslabel omdat ze elk meer dan 5 hectare bos geplant hebben en negen lokale besturen mogen zich vanaf nu een bronzen bosgemeente noemen omdat ze meer dan 2,5 hectare bos aanplantten.