‘West-Vlaamse’ wolf maakt eerste slachtoffer in Poperinge

De eerste wolf in de Westhoek heeft meteen een eerste slachtoffer beet: het lammetje van boer Geert Quaghebeur. De man reageert aangedaan. “Wat wordt dat hier de komende jaren?”

“Mijn familie boert hier al meer dan honderd jaar, dit maakten we nog nooit mee.” De 60-jarige Geert Quaghebeur is de derde generatie en werd geboren op het familiaal landbouwbedrijf tussen de Poperingse dorpjes Proven en Krombeke. “De beelden van de eerste wolf werden in de buurt opgenomen en mijn zoon stuurde ze dinsdag door, waarop ik meteen mijn weide ging controleren. Ik had prijs: tussen mijn negentien schapen lag een sterk aangevreten kadaver. De avond ervoor had ik ze nog allemaal gezien. Dus het moet ’s nachts gebeurd zijn. Het gaat om een lammetje van een vijftal maand oud. De wolf beet het lammetje in de keel en vrat het borststuk weg. Ik schat mijn schade op zo’n 150 euro.”

Geert deed aangifte en hoopt op een vergoeding, maar eerst moet extra DNA-onderzoek uitwijzen of het effectief om een wolf ging. “We zijn 99% zeker op basis van het toeval van de waarneming en het typische vraatpatroon in de nek, maar binnen een maand hebben we uitsluitsel”, zegt Jeroen Denaeghel, woordvoerder van Vlaams Agentschap Natuur en Bos. “Het DNA-onderzoek laat ons ook toe om het type wolf te identificeren. Zo hopen we het verspreidingsgedrag in kaart te brengen.”

Geert ziet een verdere verspreiding liever niet gebeuren. “Wat wordt dat hier de komende jaren? Een omheining dient om je eigen dieren binnen te houden in plaats van andere dieren buiten te houden. Ophokken is ook geen optie, want ze moeten kunnen grazen. Subsidies voor omheiningen, schadevergoedingen… allemaal nutteloos: pak gewoon de wolf aan en laat die leven waar wel plaats is in de natuur. In Vlaanderen hoort hij niet thuis. Ik noem zulke predatoren de dieven en moordenaars onder de dieren. Ik zou hem elimineren, maar dat mag niet.”

“Bizarre theorieën”

Vanuit bepaalde landbouw- en jachtmilieus wordt geopperd dat het dier er zou uitgezet zijn in het kader van natuuruitbreiding, wat zorgt voor een déjà-vugevoel bij Denaeghel na de waarnemingen in Limburg. “Dat uitzetverhaal is een van de meest bizarre theorieën, maar komt altijd terug”, zegt hij. “Het klopt niet en zou geen zin hebben: in een paar dagen kan de wolf al 200 km verder zitten.” (TP)