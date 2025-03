West-Vlaamse vrijwilligers ruimen minste zwerfvuil op

143.380 kilogram. Zoveel zwerfvuil hebben West-Vlaamse vrijwilligers in 2023 opgeruimd. Dat is erg veel, maar toch het minst van alle provincies in Vlaanderen.

Afval dat op straat of op het openbaar domein wordt achtergelaten, blijft daar gelukkig niet eeuwig liggen. Naast de gemeentelijke diensten zijn er zo goed als elke dag vrijwilligers in de weer om onze buurten proper te houden, denk maar aan de Mooimakers en de Proper Strandlopers. Die waren in 2023 goed voor 17,2 procent van al het opgeruimde afval in Vlaanderen, blijkt uit de meest recente cijfers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM).

Dubbel zoveel vrijwilligers

De West-Vlaamse zwerfvuilvrijwilligers ruimden één achtste van al dat afval op. Goed voor in totaal 143.880 kilogram, of 120 gram per inwoner. Ondanks de onbaatzuchtige inspanningen van die vrijwilligers, is dat het laagste cijfer van Vlaanderen. (lees verder onder de grafiek)

West-Vlaanderen heeft ook het laagste aantal geregistreerde zwerfvuilvrijwilligers: één per 371 inwoners. In Antwerpen is er één vrijwilliger per 191 inwoners, bijna dubbel zoveel dus. Een specifieke reden voor deze provinciale verschillen heeft OVAM niet.

“Het lagere bereik van vrijwilligers hoeft niet één op één gekoppeld te worden aan een lager engagement. Het is de eerste keer dat de cijfers worden gemeten, er is dus nog geen referentiepunt en er is ook nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er minder zwerfvuil te ruimen valt in West-Vlaanderen of dat er meer wordt opgeruimd door officiële instanties. Die zaken kunnen we niet afleiden uit de huidige beschikbare data”, aldus Ine Wenmaekers, persverantwoordelijke bij OVAM.