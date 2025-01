Werkzaamheden natuurinrichting Foreest gaan van start

De werkzaamheden voor de natuurinrichting van de voormalige akker aan de hoek van de Doornstraat met de Oude Sint-Annadreef op Sint-Andries gaan donderdag van start.

De werkzaamheden omvatten onder andere de aanleg van een halfverharde wandellus van zo’n 150 meter, acht fietsbeugels en vier waterdoorlatende parkeerplaatsen langs de Oude Sint-Annadreef. Langs de Doornstraat komt er ook een kleine boomgaard. Het beheer van het grasland gebeurt duurzaam door schapenbegrazing.

Stad Brugge investeert in de realisatie van dit natuurproject met de financiële steun van het Agentschap voor Natuur en Bos, via de projectsubsidie ‘Natuur in je buurt 2024’, goed voor afgerond 99.000 euro.