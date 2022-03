Werken aan visoevers Gavermeer in provinciedomein De Gavers

De Provincie West-Vlaanderen startte vandaag met werken aan de visoevers in provinciedomein De Gavers in Harelbeke. Op zes locaties langs de noordrand van het Gavermeer komt er in totaal 20 meter paalwerk dat wordt opgevuld met takken.

Daardoor worden de vooroevers ingericht als extra paaiplaatsen en worden er meer visplaatsen voorzien langs het Gavermeer. Langs de bevisbare noordoever van het Gavermeer is het in praktijk zeer moeilijk om vanaf de oever te vissen door de begroeiing van wilgen en riet. Met de inrichtingswerken wordt hiervoor een oplossing geboden en zal wadend vissen worden toegelaten op duidelijk aangegeven plaatsen.

De werken startten op 1 maart en zullen ongeveer een week duren. Ze vinden plaats voor de start van het broedseizoen. De totale kost bedraagt om en bij de 20.000 euro, inclusief btw. De werken worden uitgevoerd door firma Demaecker & Van Haecke uit Meetkerke.