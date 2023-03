Weiden in De Kleine Gavers in Deerlijk lopen stilaan onder water

Deerlijk krijgt er na Wijmelbroek, Wilgenhoek en De Bonte Os een extra groene long bij met De Kleine Gavers. De doelstelling om er een foerageergebied voor steltlopers te realiseren binnen de gemeente Deerlijk krijgt verder vorm want de weiden lopen er stilaan onder water.

De Kleine Gavers is een open gebied van zowat 6 hectare, geprangd tussen de gewestweg N36 (de ringlaan), de Stationsstraat en de nieuwe verkaveling in de De Cassinastraat. Het waterrijk gebied (wetland) zorgt niet alleen voor een bijkomende waterbuffering maar moet op korte termijn ook een ideale biotoop worden voor steltlopers. Natuurpunt Gaverstreke staat in voor het beheer.

“Het water in het wetland wordt opgehouden door een nieuwe waterkering zodat de weiden kunnen dienen als een voedingsgebied voor onze grondwatertafel”, verduidelijkt Yann Feryn van Natuurput Gaverstreke. “Dit past volledig in wat de overheid en de wetenschappers de jongste jaren adviseren. Er is totaal geen gevaar voor overstromingen van de omliggende tuinen. Het waterpeil kan aan de waterstuw heel gemakkelijk bijgestuurd worden.”

“Ik ben er gisteren langs gegaan en kon er op en rond de verschillende plassen de aanwezigheid noteren van 4 jagende blauwe reigers, 2 grote Canadese ganzen, 2 Nijlganzen, tientallen wilde eenden, 12 houtduiven, 6 kraaien en 2 kauwen. Het gebied is gemakkelijk bereikbaar met de fiets of te voet via de Lisdoddelaan. Neem in ieder geval een verrekijker mee om al het moois te spotten.” (DRD)