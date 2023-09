Weet jij wat je kat echt denkt? Cultuurdienst van Middelkerke laat het je ontdekken

Om meer inzicht te geven in de hersenkronkels van ons meest mysterieuze huisdier organiseert de cultuurdienst op woensdag 4 oktober een opmerkelijke lezing met kattenpsychologe Liesbeth Puts. Ook de vzw Zwerfkatjes is betrokken bij de avond. Een niet te missen en unieke voorstelling over de zelfverklaarde ‘koning der huisdieren’.

Hoezo een lezing over katten in een cultuurprogramma? “Jazeker”, beaamt cultuurschepen Natacha Lejaeghere. “We kiezen er bewust voor om ons aanbod fel te variëren. De aanpak van Liesbeth is trouwens magistraal. Het wordt helemaal geen statische lezing over kattenpsychologie. Ze verwerkt heel wat beeldmateriaal en anekdotes in haar voorstelling.”

“Geef toe. Katten zijn toch fascinerend. Ze kunnen enerzijds superlief, maar ook extreem afstandelijk zijn. Het boeit me enorm om te weten hoe dat komt en wat die kat met dat gedrag wil uitstralen. En ik ben niet alleen, want de ticketverkoop loopt als een trein”, zegt Natacha.

Samenwerking met Zwerfkatjes vzw

Ander opmerkelijk element is de samenwerking met Zwerfkatjes vzw. “Helemaal toe te juichen, want cultuur is ook mensen samenbrengen en unieke samenwerkingen op poten zetten. Zwerfkatjes vzw doet enorm veel voor het kattenwelzijn in de buurt. Ze bewaken de kattenpopulatie en zijn erg bezig met preventie en sensibilisering rond zwerfkatten. Ze spelen dus een belangrijke rol in onze lokale samenleving”, stelt Natacha Lejaeghere.

Jenny Casteels is de ‘poezendame’ bij uitstek en drijvende kracht van Zwerfkatjes vzw in Middelkerke. “Deze samenwerking is voor ons heel dankbaar. Niet alleen stellen we onze werking voor bij een ruim publiek, we kunnen hen ook laten kennismaken met allerlei positieve eigenschappen van deze ongelooflijk lieve én sterke persoonlijkheden onder de huisdieren.”

Kattenpopulatie goed onder controle

Schepen voor dierenwelzijn Henk Dierendock benadrukt dan weer dat sensibilisering over zwerfkatten echt nodig is. “Dankzij de goede samenwerking met Zwerfkatjes vzw houden we onze Middelkerkse zwerfkattenpopulatie goed onder controle. Dat is belangrijk, want ook al bedoelen veel mensen het goed, een ontspoorde groep katten zorgt voor potentieel veel overlast. Gelukkig kiezen we resoluut voor het welzijn van alle Middelkerkse poezen. Dus ik ben er zeker van dat een voorstelling zoals deze echt helpt om mensen wegwijs te maken in de mysterieuze denkwijze van een kat.”