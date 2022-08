Waterplas van Klein Strand in Jabbeke voor de tweede keer gesloten door blauwalgen: “We huurden een firma in die ons 22.000 euro kostte, maar tevergeefs blijkt nu”

Halverwege juli sloot het recreatiepark Klein Strand in Jabbeke halsoverkop haar waterplas toen er blauwalgen werden vastgesteld. Het park betaalde een bom geld aan een Duitse firma die ervoor moest zorgden dat de blauwalgen verdwenen en dat voor minstens zes maanden. Amper twee weken na de heropening werden opnieuw blauwalgen vastgesteld. “Dan betaal je zoveel geld. Dit tast onze geloofwaardigheid aan”, klinkt het teleurgesteld.

Het recreatiepark Klein Strand beleeft, ondanks het mooie weer, niet de meest fantastische zomer. Voor de tweede keer deze zomer moest het park de waterplas afsluiten voor de bezoekers en laat dat nu net zijn waarvoor de camping vol loopt. “Verschrikkelijk”, zijn de eerste woorden die uit de mond van manager Jan Heus rollen. “Bijna drie weken moesten we onze waterplas afsluiten nadat halverwege juli blauwalgen werden vastgesteld. We zetten alles op alles om het meer zo snel mogelijk terug open te krijgen.”

Dat het park alles op alles zette is niet gelogen. Het huurde een gespecialiseerde firma in uit Duitsland om de blauwalgen te verdelgen met een kostprijs van 22.000 euro. Daarna kocht het park nog een fonteinpomp aan met een kostprijs van 15.000 euro. “De firma beloofde ons dat de blauwalgen na hun behandeling minstens zes maanden wegblijven”, vervolgt Heus. “Niet dus, want ze zijn terug. We hebben onmiddellijk de firma gecontacteerd en ook zij begrijpen niet hoe de blauwalgen zo snel kunnen terugkomen. Vorige week vrijdag werd het water nog getest en het was zelfs beter dan het ooit was.”

Kracht der natuur

Jan Heus is dus allesbehalve blij. “Dat is het minste wat je kan zeggen. De mensen komen speciaal voor onze waterplas naar hier. Dan verwacht je als klant ook dat je er kan zwemmen. Het is nu eenmaal de kracht der natuur en mensen begrijpen dat niet altijd, en ik snap hen ook. Maar we hebben er echt wel alles aan gedaan om dit te voorkomen. Op deze manier wordt niet alleen de geloofwaardigheid van de firma aangetast, maar ook de onze”, aldus Heus.

Als alles goed gaat, dan kan de waterplas volgende week dinsdag terug open. “Ik durf er echter geen uitspraken meer over doen. Het gaat deze keer om een laag die op het water drijft en als je nu kijkt, dan is die verdwenen. De stalen die ze vandaag nog hebben genomen, zagen er goed uit. Die moeten echter getest worden in het labo en dan worden die resultaten naar het Agentschap Zorg en Gezondheid gestuurd. Zij beslissen uiteindelijk of de kwaliteit van ons water voldoende is. Wij duimen heel hard”, besluit de man.