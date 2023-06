Waterpeil terug op niveau na defect van stuw in Sint-Baafs-Vijve: “De Leie was meer dan anderhalve meter gezakt”

Het waterpeil van De Leie tussen Harelbeke en Sint-Baafs-Vijve bij Wielsbeke is al terug op niveau na de problemen zaterdagnacht met de stuw van de sluis in Sint-Baafs-Vijve. Door een defect was het waterpeil op enkele uren tijd met 1,60 meter gezakt. “De stuw wordt momenteel gerenoveerd, dus het defect kan daarmee te maken hebben. Maar ondertussen is het probleem voorlopig opgelost”, zegt Liliane Stinissen, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg.

Afgelopen weekend was er een technisch probleem met de stuw, die het waterniveau reguleert bij de sluis in Sint-Baafs-Vijve. “Normaal past de stuw zich automatisch aan zodat het waterpeil hetzelfde blijft en niet plots te hoog of te laag is. Maar zaterdagnacht was het water op enkele uren tijd maar liefst 1,60 meter gezakt, waardoor er een alarmsignaal werd doorgegeven naar de River Information Services”, vertelt Liliane.

“We willen zoiets de komende tijd met de droogte in het achterhoofd absoluut vermijden”

Dat zoiets gebeurt is best uitzonderlijk. “Op dit moment zijn we de stuw aan het renoveren, dus misschien heeft het daarmee te maken. Voorlopig hebben we de stuw handmatig dichtgezet, maar de hele situatie wordt nog grondig bekeken. Zoiets kan met de droogte in het achterhoofd wel grote gevolgen hebben, dus we willen dit zeker vermijden. De komende dagen houden we nog zeker alle aspecten in de gaten. Schepen of jachten, die schade hebben ondervonden, kunnen dit altijd bij ons melden.”

Terug op peil

De Vlaamse Waterweg had oorspronkelijk verwacht dat de gevolgen nog iets langer zouden aanslepen. “Wij hadden geschat dat het nog twee dagen langer zou duren voor het waterpeil terug normaal was”, gaat Liliane verder. “Het water vanuit het stuk tussen de sluizen van Sint-Baafs-Vijve en Harelbeke kon door het defect doorstromen naar het volgende stuk dat heel wat lager ligt en het kon blijven staan. Het is dus eigenlijk niet verloren gegaan. Vanuit dat verdere stuk hebben we dan een deeltje van het water kunnen terugsluizen.”

“Door het defect kon het water nog iets verderop stromen en daar blijven staan, het is dus niet verloren gegaan”

“En dankzij het onweer in Noord-Frankrijk zondagavond stroomde er nog wat water onze richting uit. Zo was het waterpeil van de Leie vlug terug op niveau. Met de mogelijke droogte houden onze collega’s ook sowieso het waterpeil van de rivieren in de gaten. Want dat is een belangrijk aspect om te monitoren”, besluit Liliane.