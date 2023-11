Waterbeheerder Pieter-Jan snakt naar rustiger vaarwater: “Maar het zal niet voor de eerstkomende week zijn”

Het IJzerbekken is meer dan alleen maar de IJzer. Tal van kleine waterlopen bepalen de waterstand en het is de job van Pieter-Jan Taillieu (32) om al dat water op te volgen en in te grijpen waar moet.

Pieter-Jan Taillieu (32) werkt voor de Zuidijzerpolder. “Wij beheren de onbevaarbare waterlopen in het gebied dat begint waar de IJzer ons land binnenstroomt tot in Diksmuide.” Het is het epicentrum van de waterellende in de Westhoek, die maar blijft duren. “De eerste problemen begonnen in Watou vorige week maandag en sindsdien verschoof de watermassa stroomafwaarts.”

Taillieu leeft al langer dan twaalf dagen in crisismodus. “Ik blijf voortdurend bereikbaar en slaap tussen vier en zes uur per nacht. Dat hakt er flink in. Wat we meemaken, is ongezien. De situatie blijft precair. Momenteel help ik mee aan de coördinatie tussen de waterbeheerders, de brandweer en de hulpverleningsdiensten. De maatregelen gaan van zandzakjes en dompelpompjes voorzien tot de aanleg van dijken en mobiele pompen.”

Elke dag staat hij met de botten in het water. “Niet alleen om de werkzaamheden te bekijken, maar ook om contact te hebben met de getroffenen. We proberen hen gerust te stellen door mee te delen wat de verwachte waterpeilen zijn. Zo bieden we een houvast.”

Een echt recuperatiemoment is nog niet in zicht voor Taillieu. “We houden ook dit weekend nog rekening met hoge waterstanden en kijken voornamelijk naar de regen die nog moet komen.” (TP)