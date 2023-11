Water onder controle in Westhoek, pas later beslissing over geëvacueerden

De wateroverlast in de Westhoek blijft voorlopig onder controle. Een eventuele terugkeer van geëvacueerden wordt maandag besproken tijdens een nieuw provinciaal crisisoverleg.

“De waterpeilen blijven voorlopig in heel onze provincie onder controle”, zegt Kristof Louagie, woordvoerder van Brandweer Westhoek. “De beperkte neerslag van gisteren zorgde lokaal voor kortstondige lichte stijgingen en stagneringen van de peilen, maar ondertussen zien we opnieuw een dalende trend. De beperkte neerslag die vandaag voorspeld wordt blijft voor een gunstige evolutie zorgen. Een normalisering van situatie zal wel nog enige tijd vergen, verschillende meetpeilen staan nog steeds hoog. Waakzaamheid blijft dus geboden.”

Geëvacueerde bewoners

De bewoners in de kritieke gebieden die in de voorbije dagen de raad kregen om te evacueren kunnen voorlopig nog steeds niet naar huis terugkeren. “De situatie blijft nog te precair. Het is ook zo dat de onbereikbaarheid van sommige woningen het betreden ervan zeer moeilijk maakt, waardoor de bewoners er niet zonder hulp naartoe kunnen.

Daarnaast moeten de woningen die onder water liepen eerst door de hulpdiensten en de keurders van de nutsvoorzieningen worden bezocht vooraleer er in alle veiligheid kan teruggekeerd worden. Over hoe en wanneer de terugkeer zal verlopen zal zo snel mogelijk nog bijkomende informatie volgen.” De bespreking hiervan staat alvast op de planning van de volgende provinciale crisiscel van maandagvoormiddag.

Zandzakken

De provinciale fase voor de wateroverlast in de provincie West-Vlaanderen blijft nog steeds van kracht en de crisiscel van de gouverneur blijft stand-by. De hulpdiensten op het terrein gaan door met monitoren van pompen, dijken en versterkingen die aangebracht werden. “De productie van zandzakken is momenteel stopgezet: er werd een voldoende grote stock aangelegd. De infrastructuur blijft wel nog aanwezig om indien nodig opnieuw vlot te kunnen opstarten.”

Buien en wind

“Vandaag krijgen we geregeld buien, in combinatie met vrij veel wind. Dit geeft lokaal kans op neerslag tot 10 mm in West-Vlaanderen, afhankelijk van waar de buienactiviteit het hoogste is. De beperkte neerslag van zaterdag zorgde in de opwaartse delen van het IJzerbekken voor een tijdelijke stijging van peilen en afvoeren. Afwaarts vanaf Fintele ging het echter om een gering effect, en wordt er eerder gesproken van een kortstondige vertraging van de daling van de waterpeilen. Op de IJzer is het alarmpeil bij Fintele nog steeds overschreden, maar zou de daling vandaag wel verdergezet worden.”

Waakdrempels

Elders langs de IJzer zijn nog waakdrempels overschreden in Haringe en Woumen, en de prewaakdrempel in Roesbrugge. “De winterdijk aan de Blankaart blijft stand houden en functioneel haar rol vervullen. Ook vandaag blijven we op het terrein om de situatie te monitoren, nu het water ook daar zakt. Op het Kanaal Duinkerke-Nieuwpoort flirt het peil bij hoogwater met de waakdrempel. Er wordt in de mate van het mogelijke afgevoerd via Frankrijk. Zo blijft het Lo-Kanaal maximaal ingezet worden voor de ontlasting van de IJzer.”

Vermijd de regio

De politie blijft ook vandaag een extra oogje in het zeil houden om te vermijden dat de door het water geteisterde gebieden te kampen krijgen met ramptoerisme. “De hulpdiensten hebben momenteel nog steeds de handen vol met de aanpak van de overlast.”

Buiten de Westhoek

“Op de Leie te Menen wordt nu een afvoer van ongeveer 90 m³/s gemeten. Deze kan nog geruime tijd hoog blijven en naar aanleiding van de voorspelde neerslag op maandag opnieuw stijgen. Problemen langs de Leie worden momenteel niet meer verwacht, al kunnen we deze namiddag nog een licht stijging van de peilen zien als gevolg van de neerslag van gisteren. De situatie aan de Heulebeek bij Ledegem en Wevelgem blijft onder controle”, besluit Louagie. (TP)