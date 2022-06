Warme zomers zorgen voor vervroegde bloei Rozentuin

De warme zomers zijn voor veel tuinliefhebbers een doorn in het oog maar de rozen genieten er dit jaar des te meer van. Sinds kort staat de Internationale Rozentuin volop in bloei. De pracht en praal van Kortrijk staat in zijn glorie.

Met bijna 200 verschillende soorten rozen is het voor de liefhebbers echt de vingers aflikken tijdens een bezoekje hieraan. Daarnaast omvat de locatie ook een proeftuin waar jaarlijks 100 à 150 nieuwe rozencreaties van Europese selectiehuizen worden aangeplant en beoordeeld.

Tijdens de oneven jaren wordt er dan ook nog eens een heus rozenfeest georganiseerd. De eerstvolgende staat gepland voor juni 2023 en ook dan is de hoop groot op mooi weer voor een geslaagd evenement. Een bezoek aan de rozentuin kan elke dag en is volledig gratis. Deze is gelegen bij het Kasteel ’t Hooghe ter hoogte van de Doorniksesteenweg.