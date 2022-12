Warm weer zorgt voor pak meer geringde vogels in Zwin Natuur Park Knokke-Heist

In het Zwin Natuurpark in Knokke-Heist werden het voorbije jaar 7.054 vogels geringd. In vergelijking met vorig jaar zijn dat er ruim duizend meer. “Vermoedelijk zorgde het overwegend warme, droge weer voor een beter broedsucces bij vele soorten”, zegt Ina De Wasch, directeur van het Zwin. Het natuurpark maakt ook enkele andere opvallende resultaten bekend.

Van 1 augustus tot en met 11 november werden in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist 7.054 vogels voorzien van een wetenschappelijke ring aan de poot. Dat zijn er ruim duizend meer dan vorig jaar, toen stopte de teller in dezelfde periode op 6.040. Het vogelringen gebeurde voor het vierde jaar op rij in samenwerking met BeBirds, de vogelringdienst van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

“Op 15 van in totaal 103 dagen kon er niet geringd worden door te slechte weersomstandigheden”, legt Ina De Wasch uit. “Vooral op het einde van de periode was aanhoudende, vrij krachtige wind uit het zuidwesten een boosdoener voor het ringen. Het is belangrijk voor de wetenschappelijke waarde van de verzamelde gegevens om zoveel mogelijk dagen na elkaar te kunnen ringen.”

Impact van warme, droge weer

Het totaal voor 2022 ligt duidelijk in het Zwin dus beduidend hoger dan vorig jaar. Ook in andere ringstations in België werden volgens het Zwin duidelijk hogere aantallen vastgesteld van verschillende zangvogelsoorten. “Vermoedelijk zorgde het overwegend warme, droge weer voor een beter broedsucces bij vele soorten. Er waren wellicht minder mislukte broedgevallen in vergelijking met 2021, toen de nattere weersomstandigheden tijdens het broedseizoen net tot een verhoogde mislukkingsgraad kunnen hebben geleid”, klinkt het binnen het natuurpark.

Naast de 7.054 vogels die nieuw geringd werden, waren er ook 539 vangsten van vogels die al eerder een ring om de poot kregen. Die bestonden voor een groot deel uit vogels die al eerder in het Zwin Natuur Park geringd waren, maar ook uit exemplaren van elders afkomstig. Omdat vogels ringen over heel Europa, en bij uitbreiding de hele wereld, gebeurt, levert dit belangrijke wetenschappelijke informatie op. “Het merendeel van de geringde vogels waren trekvogels die kort halt hielden in het Zwin”, vervolgt De Wasch. “De weersomstandigheden hebben een impact op de vogeltrek. Subtiele verschillen in het weer hier, maar ook in de gebieden waar de trekvogels vandaan komen, kunnen elk jaar voor verschillende aantallen zorgen.”

Enkele opmerkelijke soorten

In totaal werden 59 verschillende soorten vogels geringd. De meest geringde soort was de zwartkop, met 2.684 nieuw geringde exemplaren. De top drie werd vervolledigd door roodborst (742 nieuw geringd) en kleine karekiet (617 nieuw geringd). Opvallend was ook het record aantal Cetti’s zangers, met bijna een verviervoudiging van het recordaantal voor de soort in 2020. De ‘topvangsten’ dit jaar waren 3 buidelmezen, 4 Siberische tjiftjaffen, een grote karekiet, maar liefst 4 waterrietzangers en een krekelzanger. Die laatste was bovendien een nieuwe vogelsoort voor het Zwin. (MM)