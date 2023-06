Wandelroute zet belang van bijen in de kijker in Gistel: “Op een rustige manier veel bijleren”

Nog tot eind augustus kan je in Gistel een bijzondere wandeling maken – pun intended. Tijdens een wandelzoektocht van 4,6 km in het centrum van de stad krijg je een heleboel tips om bijen te helpen. “Een mooi initiatief dat in de toekomst misschien kan uitbreiden”, zegt stadsimker Daniël De Rycker.

Sinds 2017 heeft Gistel een bijenplan en ook deze legislatuur zijn er initiatieven om de gevleugelde beestjes te helpen. Vier jaar terug bijvoorbeeld opende bij de Oostmolen een educatieve bijenhal. Het is maar goed dat er projecten – groot en klein – zijn, want in heel België gaat het niet super met zowel de honingbij als de solitaire bij.

Ziekten, pesticiden, maar ook het verdwijnen van nestkastgelegenheid en gebrek aan voedsel spelen een rol. Nochtans: bijen spelen een zeer belangrijke rol in de voedselproductie. Zonder hen geen fruit, groenten of wilde planten meer.

Twaalf stops

Een wandeling met nuttige info en tips, dus. “Oorspronkelijk kwam de Snaaskerkse imker Steven Verhaeghe met het idee af en hij liet een ballonnetje op bij de stadsdiensten. Maar door tijdsgebrek bij Steven kwam de vraag vervolgens via de milieuraad bij mij terecht”, zegt collega-imker Daniël De Rycker, KW-Krak van 2020 en erkend honingproducent. “We zaten daarop samen met de milieudeskundigen van de stad en werkten een wandeling van ruim vier kilometer uit langs mooie tuinen en groenzones.”

Op een plannetje zijn twaalf stops aangeduid waar je heel wat tips en weetjes krijgt over de diertjes. Zo leer je de verschillen tussen een koningin, werkster en dar, hoe bijen geboren worden, en kom je te weten hoe bijen met hun voelsprieten kunnen… ruiken. Er zijn ook enkele spelletjes uitgewerkt, zoals domino en een doolhof. Ook verschillende lokale horecazaken staan op het plannetje vermeld.

Mentaliteitswijziging

“De haltes tijdens de wandeling zijn bijvoorbeeld insecten- of bijenhotels, en zones waar de ‘Maai Mei Niet’-actie plaatsvindt”, gaat Daniël verder. “Algemeen willen we de brede bevolking alert maken en iets bijbrengen over bijen en gelieerde acties. Neem nu de ‘Maai Mei Niet’-actie, waarbij mensen wordt gevraagd om in de maand mei geen gras af te rijden. Ook de stadsdiensten doen hieraan mee. Wel, bij de start ervan drie jaar terug waren er mensen die dachten dat er uit gemakzucht geen gras werd gemaaid. Maar kijk: de universitair onderzoek van de KU Leuven toont aan dat de actie voedsel opleverde voor maar liefst 21 miljoen bijen, da’s vier miljoen meer dan vorig jaar. (grijnst) En nu, al die jaren later, hoor je de omgekeerde reactie: mensen die zich afvragen waarom bepaalde stukken gras wél zijn afgereden. Zo zie je maar dat er een mentaliteitswijziging bezig is. We willen het doel van die acties verder ondersteunen op een rustige, zachte en educatieve manier.”

Uitbreiding

Een wandeling dus. “Dit is een mooi initiatief dat we na later zullen evalueren. Maar misschien kunnen we de wandeling verder uitbreiden naar de deelgemeenten met – ik zeg maar iets – leuke spreuken over bijen. Dit is alvast een eerste stap om iedereen, van inwoners tot stadspersoneel, mee aan boord te krijgen.”

Het start- en eindpunt is aan de bijenhal achter brasserie de Molenhoeve in de Warandestraat 29. De brochure kun je gratis afhalen bij de bijenhal of bij de gemeentelijke diensten die zich op de wandelroute bevinden, zoals het Sociaal Huis, dienstencentrum De Zonnewijzer, bibliotheek Ter Elst, vrijetijdscentrum Zomerloos en kinderopvang De Zonnebloem. Op het plannetje is ruimte voorzien om de antwoorden voor een quiz in te vullen, waarmee je een leuke prijs kan winnen.