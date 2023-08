Wandelaars vinden fel verzwakte buizerd

Twee wandelaars uit Lauwe sloegen afgelopen weekend alarm nadat ze in het Preshoekbos in Marke een fel verzwakte buizerd aantroffen in een boom. Een medewerker van het agentschap Natuur en Bos kwam ter plaatse en het dier kon na een nachtje rust en flink drinken aangesterkt worden vrijgelaten.

De buizerd zat op een tak van een boom in het bos aan de Keizerstraat in Marke. De vogel vloog niet weg toen de twee wandelaars eronder door liepen. Toen de man in het gezelschap het dier van dichterbij wou bekijken, sukkelde het uit de boom en kwam het tussen de takken op de grond terecht.

De twee wandelaars belden een medewerker van Natuur en Bos, die, ondanks in verlof, toch ter plaatste kwam en het dier kwam ophalen. Het bleek dat de grote vogel fel was verzwakt, want de buizerd kon zomaar worden vastgegrepen en in een kooitje worden gestopt. Hij vertoonde geen verwondingen. Het feit dat de tong van het dier uit zijn bek stak, deed vermoeden dat het dier lang niet had gedronken.

De medewerker van Natuur en Bos nam de vogel mee en na een nachtje aansterken en veel drinken kon de buizerd weer de vrije natuur in. “We zien niet vaak dat vogels in een zo’n situatie verkeren”, aldus de Natuur en Bos-medewerker. “Ook dode roofvogels zijn zeldzaam, vaker vinden we een dode ree, hoewel dat de laatste tijd verminderd is. Wellicht heeft dat te maken met de ecotunnel die in de Preshoekstraat werd aangebracht.”