Vzw Meer Bomen in Roeselare plant twee toekomstbomen in tuin wzc

Zaterdagmiddag plantte de vzw ‘Meer Bomen in Roeselare’ twee toekomstbomen in de tuinen van het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke.

Dankzij Stefaan Vermeersch, die naar aanleiding van zijn zestigste verjaardag een bedragje schonk aan de vzw ‘Meer Bomen in Roeselare’, ziet de tuin van het woonzorgcentrum Sint-Henricus in Rumbeke er weer een stukje groener uit. Zaterdagmiddag werden er twee linden geplant. “Het zijn toekomstbomen. Deze bomen zullen hier tientallen, misschien zelf honderden jaren een belangrijke rol spelen in de omgeving”, aldus Bart Deklerck, voorzitter van de vzw ‘Meer Bomen in Roeselare’.

De twee toekomstbomen werden zaterdagmiddag onmiddellijk gedoopt tot wensbomen. Bewoners van het woonzorgcentrum kregen de kans om er een ‘wens’ in te hangen. De vzw ‘Meer Bomen in Roeselare’ hoopt nog op andere plaatsen in Roeselare dergelijke projecten te verwezenlijken. “Nabij woonzorgcentra, maar ook bijvoorbeeld nabij scholen.”