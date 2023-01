VZW Bosdroom van start in Ruddervoorde

Vorig jaar lanceerde de VLM een projectoproep voor de aanleg en inrichting van nieuwe volkstuinen en de uitbreiding en/of modernisering van bestaande volkstuinen. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap stonden centraal in de oproep. In totaal werden 22 aanvragen voor volkstuinen ingediend bij de Vlaamse Landmaatschappij, waaronder Bosdroom Veld in de Sasputstraat nr. 5 in Ruddervoorde. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir keurde 14 nieuwe volkstuinprojecten goed, voor een bedrag van ongeveer 249.000 euro.

Bosdroom is een vzw ontstaan vanuit het hart van oprichtster Nele Cokelaere (40) die na langdurige ziekte iets wou terug doen voor mens en natuur. Bosdroom wenst mensen terug te verbinden met zichzelf, elkaar en moeder natuur. Vandaar ook de keuze om een volkstuin op te starten die meer in de richting van een ontmoetingstuin en zorgtuin gaat. Dit wordt een plek waar iedereen zich welkom mag voelen en zichzelf mag zijn. Een plek waar naast het samen tuinieren en leren telkens ruimte is voor een babbel zodat er een echte samen ontstaat. Hier kunnen ook mensen die zich tijdelijk minder goed in hun vel voelen, met een langdurige ziekte, fysieke beperking, zich evenwaardig voelen. Ook mensen zonder tuin en groene vingers zijn welkom zodat ook die kunnen genieten van de tuin en diens gezelligheid. “Met onze zorgtuin willen we mensen bereiken en warm maken om zelf gezonde biologische groenten te telen, dit ofwel samen, ofwel thuis. Dit met aandacht voor wisselteelt en circulariteit, zoveel mogelijk met eigen middelen”, vertelt Nele erbij.

Vlaamse steun

Voor de VZW Bosdroom betekend deze subsidie van 20.000 euro verspreid over drie jaar dat Nele Cokelaere haar ontmoetingstuin kan uitbouwen. Een droom die ze samen met haar partner Filip Demeulemeester (50) en hun 16 maand jonge zoontje Rune deelt. Bosdroom VZW wil mensen verbinden met zichzelf, de natuur en met anderen. De mensen doen dromen van meer bos. “Onze doelstelling is de lokale natuur een duwtje in de rug geven met plantgoed die zowel mens en dier ten goede komen. Dat kan zowel op bosniveau, maar ook in je eigen tuin. Denk ook aan voedselbossen en permacultuur. Bosdroom is niet alleen dromen van meer bos, maar ook in het bos mensen opnieuw laten dromen. Educatie bieden over wat je zelf kan doen en hoe je andere mensen kan motiveren om naar een gezamenlijk doel toe te werken. De heilzame, rustgevende werking van de natuur ervaren met bosbaden en begeleide wandelingen of weekends. Niet alleen met natuur bezig zijn maar met alle thema’s rond persoonlijke ontwikkeling. Samen zaadjes planten en die laten groeien”, Weet initiatiefneemster Nele Cokelaere te vertellen.

Vanaf januari wordt er volop gewerkt aan het Bosdroomveld en de ontmoetingstuin. Dit wordt een plek waar iedereen zich welkom mag voelen en zichzelf mag zijn. Een plek waar naast het samen tuinieren en leren telkens ruimte is voor een babbel zodat er een echte samen ontstaat. Er zijn zowel samenwerkdagen op zaterdag van 13u30 tot 17u als ontmoetingsdagen gedurende het jaar zullen georganiseerd worden.