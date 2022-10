VTI Waregem ‘vist’ afval aan jachthaven in Zulte

Het tweede jaar STEM-bouw- en houttechnologie van het VTI van Waregem ging donderdag vuilvissen op de Leie aan de jachthaven van Zulte.

21 leerlingen trokken met kano’s de Leie op en probeerden zoveel mogelijk afval te verzamelen. Ze deden dat in het kader van het Schoon Water Project – De Leie van vzw Dokano. Zij doen aan wat ze ecotoerisme noemen.

Vijfstedentocht

“Wij werken zoals een normaal kanoverhuurbedrijf maar bij ons krijgen de mensen ook afvalgrijpers en vuilzakken mee”, legt Hans Marly van Dokano uit.

“We willen daarmee vooral sensibiliseren om minder afval weg te gooien in het water. We werken vooral in Gent maar met onze vijfstedentocht passeren we ook in Gent, Deinze, Zulte, Kortrijk en Menen.”

78 kilogram afval

“Je zou denken dat we in landelijker gelegen stuk van de Leie minder afval vinden maar dat is helaas niet waar. In Deinze haalde een groep van 53 mensen vorige week in anderhalf uur tijd 78 kilogram afval op. Hier aan de jachthaven ziet het er erg mooi uit, maar ik ben zeker dat de leerlingen van het VTI ook heel wat zullen ophalen.” (JF)