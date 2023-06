Vrouw uit Sint-Andries doet bizarre ontdekking: plots oog in oog met slang

In de Lange Muntstraat in Sint-Andries deed de bewoonster van een woonhuis een bizarre ontdekking. In haar voortuin trof ze een bruine slang aan.

Het dier van een tachtigtal cm lang leek in goede conditie. De dame belde de hulpdiensten. Een patrouille van de Brugse politie was als eerste ter plaatse en ging onmiddellijk tot actie over.

Reptielencentrum Torhout

De agent kon de slang gemakkelijk pakken en deed het dier in een container van de inmiddels gearriveerde brandweer.

Die zal de slang overbrengen naar een reptielencentrum in Torhout. Welk soort slang het is en hoe het dier in de voortuin terechtgekomen is, is voorlopig onduidelijk. Bij de interventie raakte mens noch dier gewond.