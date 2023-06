Vrouw uit Sint-Andries doet bizarre ontdekking: plots oog in oog met slang die ongevaarlijk blijkt

In de Lange Muntstraat in Sint-Andries deed de bewoonster van een woonhuis een bizarre ontdekking. In haar voortuin trof ze een bruine slang aan. De brandweer en politie kwam ter plaatse om het dier te vangen en over te brengen naar het reptielencentrum in Ichtegem. “Het gaat om een Korenslang. Een ongevaarlijke slang oorspronkelijk uit Noord-Amerika, die mensen wel vaker houden”, vertelt Mario Goes van SOS Reptiel.

Het dier van een tachtigtal centimeter lang leek in goede conditie. De dame belde de hulpdiensten. Een patrouille van de Brugse politie was als eerste ter plaatse en ging onmiddellijk tot actie over. De agent kon de slang gemakkelijk pakken en deed het dier in een container van de inmiddels gearriveerde brandweer. Bij de interventie raakte mens noch dier gewond.

Reptielencentrum Torhout

De brandweer bracht de slang naar een reptielencentrum in Torhout. “Eenmaal die bij ons aankwam, zagen we dat het om een Korenslang ging. De slang leeft normaal oorspronkelijk in Noord-Amerika, dus het is wel een exoot. Maar die is best geliefd en wordt hier vaak door mensen gehouden”, legt Mario Goes van SOS Reptiel uit.

“Als mensen een slang zomaar los vinden of zien, snappen we dat ze daar bang van zijn. Meestal is dat niet nodig, want de meeste zijn niet gevaarlijk. Sommige mensen voelen zich dan geroepen om eraan te komen, maar dat doe je beter niet. Als je het niet 100 procent zeker weet of die ongevaarlijk is, dan blijf je er best gewoon af en bel je de hulpdiensten, zoals nu ook gebeurd is. Want slangen zijn even bang van ons als wij van hen.”

“Tenzij iemand zijn slang komt ophalen, zullen we nooit weten of die ontsnapt is of gedumpt werd door zijn baasje”

Waar het dier vandaan komt, is niet duidelijk en zal wellicht ook een raadsel blijven. “De slang kan ontsnapt zijn of iemand kan het dier hier gedumpt hebben. Tenzij iemand zijn of haar vermiste slang hier komt ophalen de komende weken, zullen we nooit weten welke van de twee opties het is. Maar dat gebeurt heel weinig. De slang blijft hier nog even wachten tot de eigenaar misschien opduikt. Daarna wordt die opgenomen in ons adoptieprogramma en kunnen mensen de Korenslang adopteren, een beetje het Blauwe Kruis, maar dan voor slangen in plaats voor honden”, besluit Mario. (JV & CJ)