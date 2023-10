Vrouw bestelt stuk voor motor… maar krijgt zeven vogelspinnen in de plaats: dieren opgevangen bij SOS Reptiel

Een vrouw uit Sijsele schrok zich onlangs een hoedje toen ze haar langverwachte levering uit Duitsland opende. In de verpakking bleek niet haar bestelde accessoire voor een motor te zitten… maar wel zeven jonge vogelspinnen die in plastic tubes zaten verpakt. Hoe het zo fout kon lopen is een raadsel. “De dieren verblijven momenteel bij ons tot duidelijk is waar ze naartoe moeten”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel in Ichtegem.

De vrouw uit Sijsele had enige tijd geleden een accessoire voor een motor besteld bij een Duitse firma en wachtte tot de levering van haar pakje thuis. Toen de postbode aankwam met de kartonnen doos en de vrouw die opende schrok ze zich een hoedje. Er bleek geen onderdeel voor een motor in te zitten maar wel zeven jonge vogelspinnen verpakt in een plastic tube. Omdat het totaal onduidelijk is wat er is fout gelopen en omdat de vrouw de vogelspinnen niet kon houden – in ons land geldt er een vergunningsplicht om dergelijke dieren te houden, moest de vrouw dat al willen – klopte ze maar aan bij opvangcentrum SOS Reptiel in Ichtegem.

Twee weken houden

“Het gaat nog om jonge vogelspinnen tussen de vier en zes maanden oud”, legt Mario Goes van SOS Reptiel uit. “De dieren zijn zeker nog niet volgroeid. Daarom passen ze nu nog in die kleine plastic tubes. Dat lijkt misschien klein om hen zo te transporteren maar dat is wel de beste methode. Een te grote tube maakt het voor spinnen onwennig. De tube was ook voorzien van een gevuld gedeelte voor vocht voor de dieren en een opening voor lucht. We houden de spinnen nu twee weken bij en hopen dat de eigenaar via dat Duitse bedrijf opduikt, want we gaan er wel vanuit dat iemand die dieren heeft besteld. En we hopen natuurlijk ook dat de vrouw nog aan haar motoraccessoire raakt.” (JH)