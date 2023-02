Vrijwilligers voeren eerste werken uit voor voedselbos in Oostende

Avansa Oostende Westhoek en Buitengoed Oostende vzw werken samen om een voedselbos aan te leggen in de Tuinen van Stene. Vorige zaterdag werd voor het eerst gewerkt op het voedselbosperceel met een tiental enthousiaste vrijwilligers.

Elke maand komen vrijwilligers samen om de aanleg van het Voedselbos in Oostende dit najaar voor te bereiden. Een voedselbos bestaat uit onder meer hoge bomen voor bijvoorbeeld walnoten, maar ook lagere bomen, heesters en stuiken zoals fruitboompjes, bessen en vlierstruiken…, vaste kruiden- en groenteplanten en daarna smakelijke bodembedekkers zoals bosaardbeien. Momenteel worden er vooral voorbereidende werken uitgevoerd. “Van noodzakelijk snoei- en dunwerk in het Stadsrandbos werden er stammen, takken en hakselhout naar het terrein gebracht. Dat vormt een dankbare bron van organisch materiaal om ons voedselbossysteem mee op te bouwen”, vertelt Gillian Lowyck van Avansa.

Activiteiten

“We hebben op onze eerste activiteit houtstapels en takkenwallen aangelegd. Daarlangs worden de eerst bosachtige condities gecreëerd voor een eerste toekomstige aanplant. Het is een goede manier om ervoor te zorgen dat de grond vochtig blijft als het droger wordt deze zomer. Ook zullen kleine dieren en insecten er al de nodige beschutting vinden.” Ook volgende maand is er opnieuw een activiteit. “Dan gaan we onder meer de Japanse Duizendknoop die er groeit verwijderen, want dat woekert. Het voordeel is dat je dit kan opeten. We later ook nog op bezoek bij andere voedselbossen. In het najaar gaan we dan effectief planten.”

Op het terrein van Stad Oostende stonden al enkele fruitbomen aangeplant. “We hebben een plan gemaakt voor het voedselbos. Dat is nu naar de stad om goedgekeurd te worden. We moeten immers rekening houden met zichtlijnen zodat open karakter behouden blijft. Daarna tweede sessie om plan af te werken.”

Er zijn al zo’n tiental vrijwilligers die meehelpen voor het Voedselbos. “Dat zijn allemaal Oostendenaars, zowel jong als oud. Mensen die nog willen meehelpen zijn altijd welkom”, zegt Gillian nog. Je kan de Facebookpagina volgen of een mail sturen naar Gillian via gillian.lowyck@avansa-ow.be.