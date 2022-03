Vrijwilligers terug de baan op om padden over te zetten

Ook in Izegem gaan deze maand een vijftigtal vrijwilligers de baan op om amfibieën te helpen veilig over te steken.

Bij de eerste lentewarmte ontwaken deze amfibieën uit hun winterslaap en trekken ze massaal naar beken en poelen om zich voort te planten. Tijdens die tocht dwarsen ze vaak drukke wegen. Daar lopen de padden, kikkers en salamanders een groot risico om overreden te worden.

Daarom zetten vrijwilligers – gewapend met hoofd- en of zaklamp, emmer en fluohesje – de amfibieën handmatig over tijdens verschillende overzetacties. In Izegem zijn de overzetters op drie plaatsen actief: aan de Tinnenpot (Emelgem), rond Wallemote en in de omgeving van Rodesgoed (Kachtem). Maar ook aan de Wezestraat en de Molstraat was er blijkbaar beweging.

In februari was er een zeer vroege piek door het warm en natte weer. 16 februari was een topavond. Er werden vanuit zo’n 120 actieplaatsen 12.000 amfibieën geregistreerd in het paddenportaal. Exacte cijfers voor Izegem zijn er nog niet. Jammer genoeg bleven de avonden en nachten in de weken nadien veel te koud met geregeld nachtvorst.

Wie nog dit jaar of eventueel volgend jaar de handen uit de mouwen wil steken, graag een seintje via thomas.segers@izegem.be.