Vrijwilligers ten strijde tegen reuzenbereklauw in Oostendse Stadsrandbos

In het Oostendse Stadsrandbos waren vrijwilligers zaterdag aan het werk om de reuzenbereklauw te verwijderen. Dat is een Europese verplichting.

Het werkmoment voor vrijwilligers werd georganiseerd door Buitengoed Oostende, beheerder van het Stadsrandbos, in samenwerking met Natuurpunt Middenkust. Doel van de actie: het bestrijden van de reuzenbereklauw (Heracleum mantegazzianum). Deze plant komt oorspronkelijk uit de Kaukasus en is tot bij ons geraakt als sierplant. Zo was het ooit een enkele sierplant in een tuin in Zandvoorde.

Hier zaait hij zich ongebreideld uit door het ontbreken van zijn natuurlijke vijanden en bedekt hij ondertussen grote oppervlakten in het Stadsrandbos. Bovendien worden het bijzonder grote planten, waarvan de bladeren tot boven manshoogte groeien. Als hij bloeit, wordt hij tot wel 5 m hoog.

Brandwonden

Door zijn grote groei- en verspreidingskracht verdringt de reuzenbereklauw de oorspronkelijke begroeiing. Bovendien is het erg opletten om contact met het sap van deze planten te verhinderen. In combinatie met zonlicht kan dat voor grote brandwonden zorgen. Bij het werk is het daarom belangrijk om het lichaam te beschermen met een lange broek, lange mouwen en handschoenen.

“Als beheerder van het bos zijn wij zelfs vanop Europees vlak verplicht om deze planten te verwijderen. Het is een werk van lange adem, waarbij de inspanningen van de vrijwilligers bijzonder welkom zijn”, zegt de vzw Buitengoed.